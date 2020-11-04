İndi, çıktı: Dolar yeniden 8,50 TL

SAMANYOLUHABER- Piyasalar "Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimini Demokrat Joe Biden mı, Cumhuriyetçi Donald Trump mı kazanacak?" sorusunun cevabına kilitlendi.





Demokratların adayı Joe Biden hem oy oranı hem de Seçiciler Kurulu delege sayısında önde gitse de Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump her seçimde sonucu belirleyen ve "salıncak eyaletler" diye nitelenen bölgelerde arayı kapatıyor.





Oy sayımı devam ettiği hâlde Trump seçim zaferini ilan etti.





DÜN AKŞAM DÜŞEN DOLAR BUGÜN YENİDEN 8,50 TL





Döviz piyasasında sabah saatlerinden itibaren ABD seçimi öne çıkıyor. Gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında yüzde 0,7-yüzde 2,3 civarında değer kaybediyor.







Serbest piyasada dolar güne 8,4391 TL seviyesinden başladı. Türkiye saati ile 12:40'ta dolar 8,50 TL-8,51 TL. Dün tarihinde ilk kez 10 TL’yi geçen euro ise 9,92 TL ile güne başlarken, 9,90 TL'ye kadar geriledi.





İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gramı 516 TL, çeyrek altın 847 TL oldu. Cumhuriyet altını 3 bin 415 TL'den satılıyor. 999 ayar (saf) gümüşün gramı ise 6,48 TL.





Cumhuriyetçi Donald Trump, ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Joe Biden ile yarışıyor.





ABD'nin 50 eyaleti ve District of Columbia'nın başkanı belirleyen Seçiciler Kurulu'nda 538 temsilcisi bulunuyor.





DEMOKRAT JOE BIDEN ŞU ANA KADAR 238 DELGE KAZANDI





Seçimi kazanmak için adayların temsilcilerden 270 oy alması gerekiyor. Seçmenler Kurulu delegelerinde son durum Biden’ın 238, Trump’ın 213 delegede olduğunu gösteriyor.





ABD seçimleri Türkiye açısından daha net bir risk unsuru oluşturuyor. Uzmanlar Demokrat aday Joe Biden’ın seçilme ihtimalinin TL’yi zora soktuğunu belirtiyor.





ABD’nin Biden’ın başkanlığı döneminde Türkiye’ye Rusya'dan ithal edilen S-400 hava savunma sistemi sebebiyle müeyyide kararı alabileceği ifade ediliyor.



