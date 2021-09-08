Dolar yeniden yükselişe geçti

Dolar/TL’de, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tahvil alımlarını azaltma kararını erteleyeceği beklentisiyle birkaç gündür değer kaybeden doların toparlanmasına paralel olarak dün yükseldiği 8.35’in üzerinde güne başladı.





Kur, bu sabah 8,39’u gördü.





GEÇEN HAFTA 8,26’YA KADAR GERİLEMİŞTİ







Dolar/TL geçen hafta 11 Mayıs’tan beri ilk kez 8.2620 seviyesine kadar gerilese de enflasyonun Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinin üzerine çıkması sonrası bu düşüş kalıcı olmadı.





FED VE ECB BEKLENTİLERİ







ABD’de geçen hafta açıklanan verilerin istihdam artışında keskin yavaşlamaya işaret etmesi para politikasını sıkılaştırmak için istihdam piyasasını izleyen Fed’in tahvil alımlarını azaltma kararını en az bir ay ertelediği beklentisine yol açmıştı.





Yatırımcılar bu hafta ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) tahvil alımlarını azaltma kararı alıp almayacağını izleyecekler. ECB para politikası kararını yarın açıklayacak.





Yurtiçinde ise Cuma günü açıklanan tüketici enflasyonu yüzde 19.25 ile TCMB politika faizinin de üzerine yükselirken piyasalar enflasyon üzerinde faiz taahhüdünü geri çeken merkez bankasından faiz artışı tepkisi beklemiyor, erken faiz indirimi endişeleri ise TL’yi baskılıyor.