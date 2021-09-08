Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar yeniden yükselişe geçti /08 Eylül 2021 11:07

Dolar yeniden yükselişe geçti

Geçen hafta 8,26'ya kadar gerileyen dolar/TL kuru, bugün 8,39'u gördü. Yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed), yurt içinde TCMB'nin adımları takip ediliyor.

SHABER3.COM

Dolar/TL’de, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tahvil alımlarını azaltma kararını erteleyeceği beklentisiyle birkaç gündür değer kaybeden doların toparlanmasına paralel olarak dün yükseldiği 8.35’in üzerinde güne başladı.

Kur, bu sabah 8,39’u gördü.

GEÇEN HAFTA 8,26’YA KADAR GERİLEMİŞTİ

Dolar/TL geçen hafta 11 Mayıs’tan beri ilk kez 8.2620 seviyesine kadar gerilese de enflasyonun Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinin üzerine çıkması sonrası bu düşüş kalıcı olmadı.

FED VE ECB BEKLENTİLERİ

ABD’de geçen hafta açıklanan verilerin istihdam artışında keskin yavaşlamaya işaret etmesi para politikasını sıkılaştırmak için istihdam piyasasını izleyen Fed’in tahvil alımlarını azaltma kararını en az bir ay ertelediği beklentisine yol açmıştı.

Yatırımcılar bu hafta ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) tahvil alımlarını azaltma kararı alıp almayacağını izleyecekler. ECB para politikası kararını yarın açıklayacak.

Yurtiçinde ise Cuma günü açıklanan tüketici enflasyonu yüzde 19.25 ile TCMB politika faizinin de üzerine yükselirken piyasalar enflasyon üzerinde faiz taahhüdünü geri çeken merkez bankasından faiz artışı tepkisi beklemiyor, erken faiz indirimi endişeleri ise TL’yi baskılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar yeniden yükselişe geçti Sonraki Haber >>

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Dev maçta büyük kaos

Dev maçta büyük kaos

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Gine'de darbe girişimi

Gine'de darbe girişimi

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:44:47