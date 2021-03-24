Samanyolu Haber /Gündem / Dolar yeniden yükselişte: Türkiye’nin kredi notunda düşüş bekleniyor /24 Mart 2021 12:27

Dolar yeniden yükselişte: Türkiye’nin kredi notunda düşüş bekleniyor

Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrasında finansal piyasalarda iki kademelik kredi notu indirimi beklentisi doların ateşini yeniden yükseltti

SHABER3.COM

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasının ardından sert yükselişe geçen dolarda dalgalanma sürüyor. 

Pazar gecesi Asya piyasalarında 8,40’tan açılan dolar pazartesi sabahı haftaya 8,10 seviyesinden başlamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın açıklamalarının ardından 7,80 seviyesine gerilen dolar bugün itibarıyla yeniden yükselişe geçti. Dolar güne 8’in üzerinden başladı. TSİ 11.50 itibarıyla ise dolar 8 lira seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda yaşanan bu dalgalanmaya ilişkin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da yeniden fiyatlama yapıyor.

Reuters’ın haberine göre, finansal piyasalar, hafta sonu  Erdoğan’ın Merkez Bankası (TCMB) başkanını görevden alarak ülkeyi yeniden kur krizine sürüklemesinin ardından, Türkiye’nin kredi notunun iki kademe düşürülmesini fiyatlıyor.

Yatırımcıların riskten korunmak için kullandıkları kredi iflas takası (CDS) primleri baz alınarak hesaplanan S&P’nin Global Capital IQ Market Derived Signal puanı keskin bir değişim kaydederek B+ kredi notuna sahip olan Türkiye’nin B- kredi notuna sahip bir ülkeymiş gibi fiyatlandığını gösterdi.

Veriler, son 10 yılda MDSS hareketlerinin aşağı ve yukarı yönlü kredi notu değişikliklerinden önce geldiğini, ancak genellikle fazla sert tepki verdiğini gösteriyor.

‘SERMAYE KONTROLÜ RİSKİ ARTTI’
S&P analistleri sert faiz artırımları yaparak çift haneli enflasyonla mücadele etmeye çalışan TCMB Başkanı Naci Agbal’ın hafta sonu görevden alınmasının, Türkiye’deki ekonomi politikasının öngörülemezliğine dikkat çektiğini Pazartesi günü ifade etmişlerdi.

Analistler S&P’nin baz senaryosu olmasa da, hükümetin sermaye kontrollerini devreye alma riskinin artık “arttığını” da eklediler.

Bir ülkenin uluslararası sermaye piyasalarından borç alma maliyetinde kredi notu belirleyici rollerden birini oynuyor.

FITCH DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI
BB- ile Türkiye’yi S&P’den daha yüksek not ile derecelendiren Fitch, “yeni TCMB başkanı döneminde para politikasının yönü ve dış pozisyonun durumunu” değerlendireceğini dün açıkladı.


Fitch kredi notunda muhtemel bir indirimin gerekçelerinin “uluslararası rezervlerin sürekli azalması veya şirket veya bankacılık sektörlerindeki aşırı stres/baskı, para politikasının erken gevşetilmesinin bir sonucu olarak yatırımcı güveninin azalması” olacağını ifade etti.

Ağbal’ın görevden alınmasından bu yana TL yaklaşık %9 değer kaybetti ve bazı analistler, TCMB tarafından kullanılan döviz swapları hesaba katıldığında, Türkiye’nin döviz rezervlerinin eksi 40 milyar ila 60 milyar dolar olduğunu ifade ediyorlar.
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