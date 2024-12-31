Dolar yılın son gününde rekor kırdı. Tüm zamanların en yüksek seviyesi!

İstanbul serbest piyasada dolar güne tüm zamanların en yüksek seviyesinde 35,3350 TL’den Euro ise 36,7640 TL’den başladı. Serbest piyasada 35,3330 TL’den alınan dolar, 35,3350 TL’den satılıyor. Euro ise 36,7620 TL’den alınırken 36,7640 TL’den satılıyor.





Geçtiğimiz gün doların satış fiyatı 35,3180 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 36,7660 TL olarak gerçekleşmişti.





KÜRESEL PİYASALARDA NEGATİF SEYİR

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ekonomik ve ticari politikaların belirsizliği nedeniyle yılın son işlem gününde negatif bir seyir izlenirken, yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalması öngörülüyor.





ABD'de 20 Ocak günü yönetimi devralacak Donald Trump yönetiminin izleyeceği ticari ve ekonomik politikalar yatırımcılarda merak uyandırırken olası ek ticari tarifelerin ülkede enflasyonun seyrinin nasıl etkileyeceği belirsizliğini sürdürüyor.





Enflasyonla mücadelenin düşünülenden daha uzun sürebileceği ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) parasal gevşeme sürecinde daha temkinli davranacağı yönündeki beklentiler de risk algısının yükselmesine yol açıyor. Dolar endeksi ise güne yüzde 0,2 düşüşle 108 seviyesinden başlarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 74,5 dolardan satılıyor.



