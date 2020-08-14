Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar yine rekor kırdı /14 Ağustos 2020 12:11

Dolar yine rekor kırdı

Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybıyla birlikte Dolar/TL kuru 7,3750 seviyesini aştı ve yeni tarihi zirvesine yükseldi.

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Merkez Bankası'nın piyasayı fonlama maliyetinin enflasyonun altında kalması ve döviz rezervlerine dair kaygılar nedeniyle TL cinsi varlıklarda satış baskısı sürüyor. Bu arada 20 Ağustos'ta yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısından faiz artışı kararı çıkmayabileceğine yönelik oluşan kanaat de döviz/TL üzerinde baskı oluşturuyor.

Dolar/TL kuru TSİ 11.30'da 7.3750 puanı görerek tarihi zirvesine ulaştı. Piyasada döviz kıtlığı da yaşanırken Euro/TL kuru aynı saatlerde 8.71 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul cephesi ise bugün satış ağırlıklı. BIST 100 endeksi aynı saatlerde %1.5 düşüşle 1080 puana kadar geriledi. 


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