Dolar yine rekor kırdı

Dolar/TL bu sabah sığ Asya piyasalarında 18.50'yi aşarak tarihi seviyesini yeniledi. Dolar/TL daha sonra 18,4730 seviyesine geriledi.





İstanbul serbest piyasada dolar 18,4730 liradan, Euro 17,8280 liradan işlem görüyor. Serbest piyasada 18,4710 liradan alınan dolar 18,4730 liradan satılıyor. 17,8260 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 17,8280 lira olarak belirlendi.





Dün (26 Eylül), doların satış fiyatı 18,4500 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 17,8100 lira olmuştu.





KÜRESEL PİYASALARDA DENGE ARAYIŞI





Küresel piyasalarda, yüksek faiz ortamı ve güçlenen doların ekonomilere yansımalarına ilişkin endişeler sürerken, dün İngiliz tahvil ve döviz piyasasında yaşanan çalkantının ardından bugün denge arayışının öne çıktığı görülüyor.





Merkez bankalarının geçen hafta agresif bir şekilde faizleri artırması ve yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermesinin ardından küresel çapta dolar talebi güçlenmeye devam etti.





Bu durum diğer ülke para birimleri ve emtia piyasasında satış baskılarının derinleşmesine neden olurken, Brent petrolün varil fiyatı dün 82,5 dolarla 8 ayın en düşük seviyesine geriledi. Altının ons fiyatı da Nisan 2020'den bu yana ilk kez 1.621 dolar seviyesini gördü.







Bu gelişmelerin yanı sıra İngiltere'de hükümetin açıkladığı son vergi indirimi planının ardından İngiliz sterlininde yaşanan tarihi değer kaybı, diğer ülke para birimlerinin dolar karşısındaki düşüşünü tetikledi. Tahvil piyasasında da çıkışlar hızlanırken, dün 10 yıllık tahvil faizi İngiltere'de yüzde 4,28'le Ekim 2008'den, Almanya'da yüzde 2,13'le Aralık 2011'den, İtalya'da yüzde 4,56'yla Ekim 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.





Avrupa tarafında, İngiliz hükümetinin toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimi uygulamasını devreye alacağının duyurulmasının ardından dün sterlin/dolar paritesi 1,0348 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Vergi indirimi uygulamasının enflasyonist baskıları artıracağı beklentileriyle para piyasalarında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) acil toplanacağı ve faizleri kasıma kadar 200 baz puan artıracağı fiyatlanmaya başladı.







