Dolar yükselişte, gözler ABD'de

DOLARDA SON DURUM NE?





EURO, ECB'DEN DESTEK ALDI

ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik veriler ekonominin henüz resesyona girmekten uzak olduğuna işaret ederken, bu hafta da devam edecek yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.Geçen hafta bir konferansta konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan birçok Fed yetkilisi ultra şahin duruşlarını koruduklarını gösteren yorumlar yaparken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda belirsizlikler ortadan kalktı.Bu gelişmelerle serbest piyasada 18,23 liradan alınan dolar 18,24 liradan satılıyor. 18,38 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,41 lira olarak belirlendi.Cuma günü, doların satış fiyatı 18,24 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3120 lira olmuştu.Öte yandan, geçen hafta son 20 yılın en düşüğüne gerileyen avro/dolar paritesi, şahinleşen ECB'den destek almaya devam ediyor. Parite yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1,0085 seviyesinde bulunuyor.