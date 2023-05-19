Samanyolu Haber /Gündem / Dolar yükselmeye devam ediyor: 20 TL'yi aştı /19 Mayıs 2023 12:02

Dolar yükselmeye devam ediyor: 20 TL'yi aştı

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 11.25 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 19,8080'den işlem görüyor.

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Dolar/TL, uluslararası piyasalarda güne yükselişle başlamasının ardından 19,8080 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 19,7982'den tamamladı.


Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 19,8080'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 21,3500'den, sterlin/TL yatay seyirle 24,5640'tan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 103,4 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0780'den alıcı buluyor.
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