Dolar yükselmeye devam ediyor: 20 TL'yi aştı

Dolar/TL, uluslararası piyasalarda güne yükselişle başlamasının ardından 19,8080 seviyelerinden işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 19,7982'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 19,8080'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 21,3500'den, sterlin/TL yatay seyirle 24,5640'tan satılıyor.
Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 103,4 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0780'den alıcı buluyor.