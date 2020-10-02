Dolar zamları yağmur gibi

Dolar zamları peş peşe geliyor. Eylül başında 40-45 TL aralığında satılan 5 litrelik ayçiçek yağı ekim başında yüzde 50 daha pahalı. 5 litrelik ayçiçek yağı 55-60 TL'den satılıyor.





Türkiye'nin yıllık 3 milyon ton ayçiçek ihtiyacı olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, açığın 1,8 milyon tonunun ithal edildiğini belirterek, "Bu yüzden döviz kurlarındaki hareketler yağ fiyatlarına doğrudan yansıdı." dedi.







HER YIL 1 MİLYAR DOLAR İTHAL AYÇİÇEK İÇİN HARCANIYOR





Yılda en az 1 milyar doların ayçiçek ithalatına gittiğini belirten Gaytancıoğlu, “Yerli üreticiyi desteklemekten başka çare yok. İthalat maliyetini yerli üreticiye aktardığımızda yani ithalata ödediğimiz fiyatı yerli üreticiye verdiğimizde inanın sorun kendiliğinden çözülecek.” diye konuştu.





Gaytancıoğlu, Sözcü'ye verdiği mülakatta, “Üretebileceğiniz ürünlerde dışa bağımlılık sizi perişan edebilir. Ne gıda enflasyonunu dizginleyebilirsiniz ne üreticinizi ne de tüketicinizi memnun edersiniz. Memnun olanlar sade size ürün satanlardır.” dedi.





“DOLARLA MI MAAŞ ALIYORSUNUZ?”





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programına konuk olmuştu.





Albayrak, Hakan'ın "Dolar yükselince endişelenmeli miyiz? sorusuna, ''Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz var mı? Dolarla ne işiniz var!'' cevabını vermişti.