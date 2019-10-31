Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolara hücum: Bankalardaki döviz miktarı 302 milyar dolar oldu /31 Ekim 2019 13:55

Dolara hücum: Bankalardaki döviz miktarı 302 milyar dolar oldu

Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları 302 milyar dolara yükseldi.

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Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, Haziran sonunda 2018 yıl sonuna göre yüzde 5.5 artışla 302 milyar ABD doları, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 4.8 artışla 186.1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2018 yıl sonuna göre yüzde 5.8 artışla 342.9 milyar ABD doları, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 12,1 artışla 247.5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2018 yılsonuna göre yüzde 3.8 artışla 34.3 milyar ABD doları, bankalardan alacakları yüzde 5.3 artışla 24.5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurtdışı alacakları, 2018 yılsonuna göre yüzde 2,0 azalışla 23.3 milyar ABD doları, bankalardan alacakları ise yüzde 3.7 azalışla 13.7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir."
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