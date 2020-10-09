Dolara karşı swap hamlesi

Haftanın son işlem gününe yine zirveden başlayan dolar ve euro'daki yükselişin ardından Merkez Bankası, swap işlemlerinde kullanılan Türk Lirası faizini yüzde 10,25'ten yüzde 11,75'e yükseltti.







DOLARDA GERİLEME





Bu sıkılaştırma sonrası, Türk Lirası dolar karşısında yükselişe geçti. Dolar/TL kuru, sıkılaştırma öncesi 7,95 seviyelerinde seyrederken, 7,9041 seviyesine kadar geriledi. Kur şu dakikalarda 7,91'den işlem görüyor.





Euro/TL de tarihi seviyeleri olan 9,37'yi gördükten sonra 9,34'de seyrediyor.Yurt içinde veri gündeminde bugün de fiyatlanacak önemli bir veri bulunmuyor.