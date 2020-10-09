Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolara karşı swap hamlesi /09 Ekim 2020 19:46

Dolara karşı swap hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklama ile Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yükseltti.

SHABER3.COM

Haftanın son işlem gününe yine zirveden başlayan dolar ve euro'daki yükselişin ardından Merkez Bankası, swap işlemlerinde kullanılan Türk Lirası faizini yüzde 10,25'ten yüzde 11,75'e yükseltti.

DOLARDA GERİLEME

Bu sıkılaştırma sonrası, Türk Lirası dolar karşısında yükselişe geçti. Dolar/TL kuru, sıkılaştırma öncesi 7,95 seviyelerinde seyrederken, 7,9041 seviyesine kadar geriledi. Kur şu dakikalarda 7,91'den işlem görüyor.

Euro/TL de tarihi seviyeleri olan 9,37'yi gördükten sonra 9,34'de seyrediyor.Yurt içinde veri gündeminde bugün de fiyatlanacak önemli bir veri bulunmuyor.
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