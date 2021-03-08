Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolarda ani ve hızlı yükseliş /08 Mart 2021 13:39

Dolarda ani ve hızlı yükseliş

Küresel piyasalarda tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi, ABD Senatosu'nun teşvik paketini onaylamasıyla gelen risk iştahını baskılarken, Türk Lirası da yeni haftanın ilk işlem gününde dolar karşısında yüzde 1.5'i bulan kayıp yaşadı.

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Dolar/TL yeni haftaya risk iştahındaki düşüşle hızlı yükselişle girdi.

Kurda yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 1.5'lik artışla 7,68 seviyesinin üzeri test edildi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,60 seviyesindeki seyrini korudu. Geçen hafta ABD tahvil getirilerindeki yaşanan yükselişin etkisiyle kur 7,58'in üzerini görerek Aralık 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Societe Generale analistleri tahvil getirilerinin gelişen piyasalar üzerindeki etkisini değerlendiren raporunda Türkiye'yi; Güney Afrika, Macaristan, Şili ve Kolombiya ile birlikte bu kapsamda en kırılgan ülkeler arasında saydı.

Türkiye'nin risk primi 338 baz puandan işlem görürken iki yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 16,01 seviyesinde.
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