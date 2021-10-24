Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolarda bu kez de 'büyükelçi' dalgalanması /24 Ekim 2021 23:05

Dolarda bu kez de 'büyükelçi' dalgalanması

Merkez Bankası'nın (MB) faiz indirme kararı sonrasında yükselişe geçen dolar kuru, bu defa da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen kişi' ilan etmesinin ardından yine yukarı yönlü bir seyir izlemeye başladı.

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Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık indiriminin ardından dolardaki yükseliş durdurulamıyor. 

YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen kişi' ilan etmesinin ardından dolar,  Asya piyasalarında TL karşısında yükselişe geçti.

Türk Lirası, Asya piyasalarında dolar karşısında değer kaybetti. Dolar/TL kuru Asya piyasalarında 9.74 seviyesinden işlem gördü.

Türk Lirası, yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 20'den fazla değer kaybetti. 
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