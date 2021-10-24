Dolarda bu kez de 'büyükelçi' dalgalanması

Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık indiriminin ardından dolardaki yükseliş durdurulamıyor.
YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen kişi' ilan etmesinin ardından dolar, Asya piyasalarında TL karşısında yükselişe geçti.
Türk Lirası, Asya piyasalarında dolar karşısında değer kaybetti. Dolar/TL kuru Asya piyasalarında 9.74 seviyesinden işlem gördü.
Türk Lirası, yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 20'den fazla değer kaybetti.