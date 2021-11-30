Dolar yeniden 13 lira

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım. Farklı düşünenler de çıksa Tayyip Erdoğan aynı noktadadır. Asla bu konudan taviz vermem" dedi. Bu açıklama sonrası döviz kurları yeniden hareketlendi.

İstanbul serbest piyasada dolar güne 12,90 liradan, euro 14,60 liradan başladı. Gün içinde dalgalanan dolar öğle saatlerinde 13,01 lirayı gördü. Euro ise 14,80 liradan el değiştiriyor.













Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,70 lira, euronun satış fiyatı ise 14,32 lira olmuştu.

Altın fiyatları da yüksek seyrini sürdürüyor. Gram altın 742, çeyrek altın 1218 liradan güne başladı. Öğle saati itibariyle gram altın 750 liraya, çeyrek altın da 1230 liraya yükseldi.Altının ons fiyatı 1792 dolar.Kripto para birimi Bitcoin'in son 24 saatteki kaybı yüzde 3'ü buldu. Bitcoin 56 bin 94 dolardan işlem görüyor. Yüzde 1,81 değer kaybeden Ethereum ise 4368 dolardan işlem görüyor.Küresel piyasalarda, dün Covid-19 salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelere karşın pozitif bir seyir izlendi. Analistler, halihazırda seyahat kısıtlamalarına neden olan Omicron varyantının olası kapanmaları beraberinde getirebileceği endişelerinin küresel ekonomiye ilişkin riskleri artırdığını belirterek, öte yandan mevcut aşıların yeni varyantta da etkili olduğuna dair yapılan açıklamaların iyimserliğin korunmasını sağladığını söylüyor. (EKONOMİ SERVİSİ)