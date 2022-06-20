Dolarda gözler prensin ziyaretinde

Dolar/TL, 17 seviyesinin üzerinde yukarı yönlü baskı altında kalırken ekonominin devam eden döviz ihtiyacının nasıl sağlanacağı sorgulanmaya devam ediliyor.





Bu hafta piyasada Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ve Suudi Arabistan veliaht prens Muhammed bin Salman’ın ziyareti takip edilecek.





Suudi Arabistan’ın fiili yöneticisi olarak görülen Muhammed bin Salman 22 Haziran’da Türkiye’yi ziyaret edecek. Piyasalarda sürecin yeni döviz kaynağı sağlanıp sağlanamayacağı ve sağlanırsa tutarın ne olacağı yakından takip ediliyor. Bu kapsamda TCMB’nin olası bir swap anlaşması da takip edilen konular arasında.





Istanbul Analytics’ten Güldem Atabay, “Türkiye ekonomisi izlenen yanlış ekonomi politikaları sonucu bir döviz likiditesi krizine doğru ilerlerken, Suudi kaynaklı petro-dolarların Türkiye’ye yönelmesi seçim geri sayımında Erdoğan açısından yaşamsal önemde” dedi.





Bankacılar bugün ABD piyasaların da tatil olması nedeniyle hacimlerin bir miktar düşük kalmasını belirtiyorlar.





RESESYON ENDİŞELERİ

Küresel piyasalarda yatırımcılar, birkaç haftadır merkez bankalarının enflasyonla mücadele için keskin faiz artırarak küresel ekonomiyi resesyona sokacağı endişesini taşıyorlar.





Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın çarşamba ve perşembe günleri ABD Temsilciler Meclisi’ne yapacağı konuşmayı izleyecekler. Fed geçen hafta enflasyonla mücadelesinin “koşulsuz” olacağını belirtmişti.





Fed’in kıdemli yetkililerinden Christopher Waller da cumartesi günü, temmuz ayında 75 baz puan daha faiz artırılmasını destekleyeceğini söyledi.





MERKEZ BU HAFTA TOPLANIYOR





Küresel faiz artışları ve Mayıs ayında yüzde 73’ü aşan enflasyonun gelecek aylarda yükselişini sürdürmesinin beklenmesine rağmen TCMB’nin 23 Haziran toplantısında politika faizini %14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.





Anket katılımcıları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üretim ve ihracatı önceleyen ekonomi programı çerçevesinde düşük faiz kararlılığı nedeniyle yükselen enflasyona TCMB’nin faiz tepkisi vermeyeceği beklentisini korudu.





TL’DE YÜZDE 24’LÜK KAYIP

Geçen yıl gevşeme döngüsünün tetiklediği kur krizi TL’nin 2021’de dolar karşısındaki kayıplarını yüzde 44 seviyesine taşımış, bu da artan ithalat fiyatları sebebiyle enflasyonu körüklemişti.





Geçen yılki kayıpların üzerine TL, yüzde 14’ü nisandan beri olmak üzere yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 24 değer kaybetti.





Dolar/TL ise bu sabah 17.3555’e kadar yükselerek 20 Aralık’tan beri yeni en yüksek seviyesinde güne başladı.





Bugün veri gündeminde ise yabancı ziyaretçi sayısı ve mayıs ayı merkezi yönetim borç stoku verisi takip edilecek. Küresel piyasalarda emtia fiyatlarındaki rekor yükselişler ardından geçen hafta yaşanan düşüşler de piyasanın takip ettiği gelişmeler arasında.





Bankacılar hükümetin gelire endeksli senet gibi adımlardan döviz kaynağı yaratma ihtimali bulunan yurt dışı yerleşikler için tahsisli swap enstrümanı ise ayrı tutarak takip ediyor. Kalan uygulamalar yeni döviz kaynağı yaratma ihtimali içermiyor.





Yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere TL cinsi varlıklara erişim imkanının genişletilmesine yönelik uygulama yurtdışından yeni döviz kaynağı yaratıp yaratamayacağı açısından takip ediyor.





Türkiye’nin beş yıllık CDS’leri geçen hafta 844 baz puana yaklaştıktan sonra cuma gününü 823/839 seviyesinden tamamladı.





NATO’nun önümüzdeki haftaki zirvesi, Türkiye’nin Batı ile ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, TCMB’nin devam eden tahvil adımları ile en geç Haziran 2023’te gerçekleşecek seçimler piyasada takip edilen diğer gelişmelerden başlıcaları.