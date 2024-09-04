Dolarda hafif yükseliş: Gecelik faizde dikkat çeken hareket

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 101,7 seviyesinde bulunuyor.





Dolar/TL bugün 34,04 seviyesinden işlem görüyor.Dün yükseliş eğiliminde seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 34,0042'den tamamladı.Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 34,04'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,3 artışla 37,67den, sterlin/TL yüzde 0,1 primle 44,6960'tan satılıyor.Gecelik TL faiz oranları (TLREF) dün yüzde 52,99 ile son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.Gecelik Referans Faiz Oranı, finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde değişken faiz göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılıyor.Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Ağustos ayında TL'de gerçekleşen ve büyük bölümü küresel fiyatlamalar kaynaklı değer kaybı sonrası eylül ayında beklentiler daha olumlu" dedi.İşlemci, "Büyüme verilerinin ardından dün artan bir TL talebi gördük. TCMB'nin son zorunlu karşılık adımlarının da gecelik faizlerin, politika faizi altına kalmasına izin verilmeyeceği izlenimi de önemliydi. Tüm bunları ve geçen ayki olumsuz seyri TL'deki değer kazancı yaratan faktörler arasında sayabiliriz" diye konuştu.Döviz piyasasında ayrıca bu hafta OVP beklentileri ve Fitch'in Türkiye için kredi notu güncellemesi kritik olacak.