Dolarda tanzim satış fiyaskosu!

SAMANYOLUHABER- Dün 6,04 Türk Lirası (TL) ila 6,05 arasında seyreden dolar bu sabah 6,05 TL'den 6,06 TL'nin üzerine çıktı.





Türkiye saati ile 12:20'de 6,07 TL'yi geçen doların birkaç gün içinde 6,10 TL'yi aşabileceği belirtiliyor. Euro ise 6,58 TL'den satılıyor.





İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gramı 310 TL'ye, çeyrek altın ise 501,8 TL'ye yükseldi. Cumhuriyet altını ise 2 bin 73 TL'den satılıyor.





Geçen hafta dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimlerinden biri olan TL haftayı yüzde 1'e yakın düşüşle tamamlamıştı.







BORSA İSTANBUL 120 BİN PUANIN ÜZERİNDE TUTUNAMIYOR





Dün 2 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 1,25 düşerek yüzde 11,06 olurken Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi ise yüzde 0,5 yükseliş kaydetti.





BİST 100, Türkiye saati ile 12:30'da yüzde 1'e yakın kayıpla 120 bin puanın altına geriledi.





İş Yatırım, "Dünya borsalarındaki satışların sertleşmesi durumunda Borsa İstanbul’un önündeki ilk destek olarak 120 bin seviyesi öne çıkıyor. Virüs salgınının ekonomik maliyeti sebebiyle havacılık hisselerinde satış baskısı görülebilir." değerlendirmesini yaptı.





YURT DIŞINDA HİSSE SENETLERİNDE SATIŞLAR HIZLANDI!





Apple şirketinin Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle çeyreklik bilançolarda ciro hedefini tutturamayacağını açıklaması, ABD ve Asya borsalarının düşüşünde etkili oldu.





Stratejist Yeliz Karabulut Bloomberg HT'ye verdiği mülakatta, "Yurt dışında ciddi satış baskısı görüyoruz. Bizde de yurt dışına paralel hareket olabilir." tespitinde bulundu.





20 Şubat Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı dolar/TL kurununu kısa vadeli hareketi açısından önemli olacak.





Ünlü Menkul Değerler'e göre 25 baz puanın üzerinde faiz indirimleri reel faizi daha da aşağı çekecek ve TL’nin kırılganlığı artabilecek.