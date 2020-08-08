Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolarda karaborsa tarifesi: 7,43 TL /08 Ağustos 2020 20:52

Dolarda karaborsa tarifesi: 7,43 TL

Merkez Bankası'nın döviz piyasasındaki rekor artışlara seyirci kalması serbest piyasada ikinci bir tarifeyi de beraberinde getirdi. Bazı döviz büroları ve bankalar dolar 7,30 TL'nin altına gerilediği hâlde 7,38 TL ila 7,43 TL arasından satış yaptı. Piyasada fiziki dolar bulmakta güçlük çekildiği de iddia ediliyor.

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Tarihi rekorlara imza atan euro ve dolardaki yükseliş, pek çok maliyet kalemi döviz üzerinden olan reel sektörü de vuruyor.

1-2 aylık stoklarla çalışan ve etiketlerin birkaç ay önceden belirlendiğini aktaran sektör temsilcileri, maliyetlerin hemen artışa geçebildiğini, ancak bunun vitrine yansımasının ise sonbaharı bulacağını aktardı.

DÖVİZ BORÇLARI DURDUK YERDE ARTTI

Başta enerji olmak üzere, ithal edilen ara malı ve üretim girdilerindeki artışa odaklanan reel sektörde, bankalara olan döviz borçları da ikinci bir etken olarak şirketlerin masasında.

Gözler tansiyonu düşürmek için atılacak adımlara çevrilirken, TL'deki değer kaybının sürmesi halinde, sonbahara pek çok alanda bir zam dalgası ile giriş yapılacağının sinyalleri geldi.

İKİ AYDA TÜKETİCİYE YANSIR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Meclisi Başkanı Şeref Fayat, kurdaki oynaklığın çok yüksek olmasının hazır giyim ihracatını olumlu etkilemeyeceğine dikkati çekti. 

Fayat, “Çünkü bu durumda önünü göremeyen ihracatçı o son kuru kullanamaz. Hatta bizden müşterilerimiz fiyat indirimi ister. İç piyasada ise pamuk bile dolarla fiyatlanıyor. Böyle devam ederse bir-iki ay içinde enflasyona ve iç pazarda son tüketiciye yansıması olacaktır.” dedi.

MALİYETİ VE FİYATI YÜKSELTİR

Yüksek ithalat rakamları ile yaşanan gelişmelerden en çok etkilenen sektörlerden biri de elektronik perakendesi. 

Alman elektronik market zinciri Media Markt'ın Türkiye Genel Müdürü Yenal Gökyıldırım, sektörün bir-iki aylık stoklarla çalıştığını ve fiyatları bir miktar tutabileceğini dile getirerek, “Kur artışı eğer elektrik ve akaryakıt fiyatlarına hemen yansırsa bu durum maliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecektir.” diye konuştu.

Kurlarda yaşanan hızlı yükseliş, perakende sektöründe başta enerji olmak üzere pek çok alanda maliyetleri artırıyor.

BORCU OLANLAR KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş Sözcü'ye verdiği mülakatta bankalara döviz borcu olan yatırımcının yükselişin olduğu aylarda etkileneceğini aktardı. 

AVM'lerde kiranın TL üzerinden ödendiğini ve yerli AVM yatırımcılarının da borçlarını TL'ye çevirdiğini aktaran Altaş yabancı yatırımcıların zorlanabileceğini belirtti.
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