Samanyolu Haber /Gündem / Dolarda kaos beklentileri /28 Mart 2021 11:21

Dolarda kaos beklentileri

Ekonomideki tablo uluslararası yatırım kuruluşlarının TL ve dolar ile ilgili öngörülerini revize etmeye itti. Yıl sonu tahminlerini revize eden kuruluşlara dolar, TL karşısında yüzde 40'a varan oranlarda değer kazanabilir.

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Naci Ağbal’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası başkanlığından alınması ve dolardaki tırmanışın ardından uluslararası yatırım kuruluşları TL ile ilgili öngörülerini revize etti. Merkez Bankası’ndaki başkan değişikliğinden bu yana yüzde 10’un üzerinde değer kaybeden TL’nin geleceğiyle ilgili Bloomberg’e konuşan yatırım kuruluşlarının temsilcileri karamsar öngörülerde bulundu.

Fransız bankası Societe Generale’den Phoenix Kalen, TL’nin dolar karşısında önümüzdeki aylarda yüzde 20 ila yüzde 40 arasında değer kaybedeceği ve bunun Merkez Bankası’nı “agresif politika önlemi” almaya iteceği öngörüsünde bulunduklarını belirtti. Kalen’in Bloomberg’e aktardığı bir başka öngörü, 2020’nin ilk altı ayının sonunda doların yüzde 18 yükselerek 9.7’ye çıkması…

WELLS FARGO YILSONU ÖNGÖRÜSÜNÜ 7.50 TL’DEN 9 TL’YE YÜKSELTTİ

Amerikan bankası Wells Fargo ise doların yıl sonunda 9 TL’ye yükseleceğini öngördü. Wells Fargo yöneticisi Brendan McKenna, daha önce doların yıl sonunda 7.50 TL’ye yükselmesini öngördüklerini, Merkez Bankası’ndaki değişimden sonra bunu revize ettiklerini kaydetti.

Londra merkezli yatırım kuruluşu Coex Partners’in stratejisti Henrik Gullberg de Bloomsberg’e, doların önümüzdeki 6 ayda 9.25 TL’ye yükselmesini beklediklerini ve bunun bir noktada Merkez Bankası’nı yeni bir faiz artırımına zorlayacağını öngördüklerini ifade etti.

İSVEÇLİ SEB AB’DEN 9.10-9.20 TL ÖNGÖRÜSÜ

İsveçli yatırım kuruluşu SEB AB’in gelişen piyasalar baş stratejisti Per Hammarlund ise dolar/TL’de hızlı bir yükseliş öngörüyor. Per Hammarlund, doların bir ay içinde 8.50 TL’ye yükselmesini beklediklerini; bundan sonra ise TL’nin enflasyon kadar değer kaybı yaşamasını beklediklerini belirtiyor. Hammarlund, önümüzdeki 12 ayda doların 9.10-9.20 arasında tırmanmasını beklediklerini kaydetti.
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