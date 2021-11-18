Dolarda spekülasyon iddiası; vurgun mu yapıldı?

Merkez Bankası kararı öncesinde dolarda yaşanan hareketlilik ‘spekülasyon ve vurgun’ iddialarını da beraberinde getirdi. Güne 10,89’la başlayan dolar saat 08.25’te 10,94’ü gördü. Yaklaşık 1 saat sonra 9,65’in altına inen dolar, ardından yeniden yükselerek 12.30 civarında 10 lira 83 kuruşu gördü. MB’nin kararını açıklamasından 40 dakika kadar önce 10 lira 50 kuruşa kadar geriledi. Ancak MB’nin faiz kararının ardından 10,90’ın üzerine çıktı. An itibariyle dolar kuru 11 lira 20 kuruşu da geride bırakmış durumda.







CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kurdaki oynaklıkla ilgili paylaşımlarda bulundu. Öztrak, “Dolar kurundaki şu hareket sadece iki saat içinde oldu. 10,80’lerden, 10,40’lara ve faiz kararının ardından 10,90’lara. Birileri iki saat içinde deveyi hamuduyla götürdü. Faiz kararının 5 dakika gecikmeli açıklanması ise o apayrı bir skandal. Türk Lirası tarihimizin hiç bir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı.” ifadelerini kullandı.























































































































































































Diğer yandan Merkez Bankası kaynakları 5 dakikalık geçikmenin teknik sorunlardan kaynaklandığını açıkladı.

