Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolarda yeni zirve /01 Eylül 2022 11:33

Dolarda yeni zirve

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin açıklanan verilerle desteklenmesi ile dolarda yılın zirvesi görüldü.

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Dolar, başlıca merkez bankalarının faiz artırması ve ekonomik görünüme ilişkin endişeler nedeniyle diğer para birimlerine karşı 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yükselişi sürüyor.


Kapanışı 18.19'da yapan dolar gün içi en yüksek seviye 18.21'i gördü. Dolar, 1 Eylül 2022 sabahında 18,20 lira bandının üzerinde başladı.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,2072 lira, satış fiyatı 18,2173 lira seviyesinde yer alıyor.

HER ŞEY DAHA GÜÇLÜ DOLARA İŞARET EDİYOR?

Financial Times'ın (FT) aktardığına göre, yatırım ve risk yönetim şirketi Union Investment yöneticisi Christian Kopf konu ile ilgili değerlendirmesinde, “Her şey daha güçlü bir dolara işaret ediyor” dedi. Kopf, “Dolar, enerji ithalatından bağımsız ve özellikle Avrupa’da gördüğümüz enerji fiyatlarındaki artıştan çok fazla etkilenmedi” diye konuştu.

Rabobank döviz stratejisi başkanı Jane Foley ise konu ile ilgili, “Arka plana baktığımızda, diğer para birimlerinin dolara karşı gerçekten iyi bir mücadele verebileceklerini düşünmüyoruz. Doları satacaksan, ne alacaksın?” yorumunda bulundu.

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