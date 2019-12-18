Dolarda yükseliş haftası

Geçen haftayı 5,8120 TL seviyesinden kapanan dolar, haftaya 5,82 TL'nin üzerinde başlamıştı. Dolar bu sabah ise 5,89 TL seviyesinin hemen altında başladı. Daha sonra 5,90 TL seviyesini aşarak, 5,92 TL'ye seviyelere yükseldi.







Societe Generale Stratejisti Phoenix Kalen, yatırımcıların hâlâ Kongre'de tasarılar beklerken ABD’nin Türkiye’ye yaptırım tehdidi nedeniyle endişeli olduğunu söyledi.





Kalen, “Her ne kadar bu tasarıların yüksek cezai yaptırımlar şeklinde gerçekleşmesi muhtemel olmasa da, varlıkları piyasada baskı oluşturuyor. Ayrıca bu gelişmeler, son birkaç aydır yapılan agresif faiz indirimleri sonucu reel faiz kalkanının aşındığı bir dönemde ortaya çıktı. Politika yapıcılar artık dış stres kaynaklarının etkisini azaltacak bir kalkana sahip değil.” dedi.





YABANCI YATIRIMCI ALGISINDA BASKI YARATIYOR





Diğer yüksek getirili piyasaların genel olarak yüzde 2-5 arasında reel faiz sunduğunu, Türkiye’nin reel faizinin ise gelişen piyasalar ortalamasının altında kaldığını söyleyen Kalen, “Hükümet kredi genişlemesinin hızlı bir şekilde canlanması ve kredi standartlarının hafifletilmesi yoluyla kredi vermeyi teşvik eden iç politikaları savunuyor. Bu durum ise Türkiye’nin hâlâ ekonomik bir dönüşüm için krediye dayalı bir büyüme modeli izlediğini gösterdiğinden yabancı yatırımcı algısında baskı oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.





Yıllık enflasyonun kasımda yüzde 10,56 seviyesinde olduğu göz önüne alındığında mevcut durumda Türkiye’nin reel faizi yaklaşık yüzde 1,4 civarında bulunuyor.





ABD İLE İLİŞKİLERİN SEYRİ YAKINDAN İZLENİYOR





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) müeyyide kararı alması halinde Türkiye’deki ABD üslerinin kapatılabileceğini açıklamasının akabinde piyasalar ABD ile ilişkilerin seyrini yakından izliyor.





ABD Senatosu, perşembe günü oy birliğiyle Ermenilerin 100 yıl önce soykırıma uğradıklarını tanıyan kanun tasarısını geçirdi.





Erdoğan'ın İncirlik ve Kürecik üslerini kapayabileceklerini açıklaması Türk Lirası varlıkları üzerinde baskıya sebep oldu.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise yaptığı açıklamalarda, ABD Kongresi’nde Türkiye aleyhine yaptırım gibi kararlar alınması halinde Ankara’nın mütekabiliyet esasında cevap vereceğini, ancak gerekmesi halinde Türkiye’deki ABD üslerinin de kapatılabileceğini söyledi.





ABD Savunma Bakanı Mark Esper de ABD’nin nükleer füze başlıklarının bulunduğu İncirlik üssünün kapatılabileceğine yönelik Erdoğan’ın ifadelerinde ne kadar ciddi olduğunu anlamak için mevkidaşı Hulusi Akar ile görüşmesinin gerektiğini söyledi.



