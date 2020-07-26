Dolar'daki hareketliliğin anlamı ne?

Akbank Araştırma haftayı yorumlarken “Gelişmelerle dolar zayıflıyor; hisse senedi endeksleri düşüşte” başlığını uygun gördü. Haftalık bazda %1,4 düşen dolar endeksi DXY, 94,6 ile Eylül 2018’den bu yana en düşük seviyede. Haftalık %1,6 yükselen €/$ ise 1,1615’e ulaştı. AB fonunun iklim değişikliğine odaklanacak olmasının gümüş kullanım talebini artıracağı beklentileriyle, gümüş haftalık bazda %18,3 artışla 22,9 $/ons’ta.







Gümüşteki yükselişin de desteğiyle, altın haftalık %5,3 yükselişle 1.906 $/ons’ta. ABD 10 yıllık devlet tahvili getirileri %0,57’ye geriledi. Hisse senedi endeksleri ise hafta başındaki kazançlarını geri verdiler. ABD’de daha önce pozitif ayrışan teknoloji hisseleri öncülüğünde satışlar hakim oldu; Nasdaq endeksi bu hafta %1,6 düştü. Avrupa’da Eurostoxx endeksi %1,5, Çin’in Şangay endeksi %0,5 geriledi.





Dolar’da gerilemeye rağmen, Gelişmekte Olan Ülkeler’de COVID-19 salgınının şiddetini sürdürmesi ve Çin’le Batı arasındaki ihtilafın global ticareti örselemesi endişeleri ile MSCI GOP Hisse Endeksi Cuma günü %1.74 değer yitirdi. Wall Street gelişmelerini de yansıtan Latin Amerika Hisse Endeksi sadece %0.63 değer yitirirken, Şili de yeni bir mali destek hamlesi (vatandaşlar ekonomik zorluklardan dolayı BES’nin %10’nu çekebilecek) öne çıktı.





OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya Reuters’e “Virüs endişeleri sürerken, risk iştahı buharlaşıyor. ABD-Çin arasında gerginlik tırmanırken, bu iki ülke menkulleri için iyimser olmak güç” yorumunu yaptı.





Brezilya ve Meksika’da ekonomik buhran derinleşirken, hisselerin göreceli olarak az değer kaybetmesi Fed’den gelecek parasal destekle bağlantılı olabilir.





Çin’de hisselerde spekülatif balon vardı, önce hükümet devreye girerek yatırımcıları uyardı. Ardından da ABD’yle tırmanan gerginlik Cuma günü Şenzen Borsası’nda %5 çöküşe neden oldu. Çin menkullerinde mali panik, tüm dünya borsaları için olumsuz sonuçlara yol açar.





CNBC’ye göre Çarşamba akşamı FOMC’den ek parasal destek kararı çıkmayacak. Parasal genişlemenin vadesini uzatacak bir takım değişiklikler tartışılmaya devam edecek, fakat “yol gösterme” ya da “rehberlik” olarak Türkçeleştirdiğimiz iletişim yöntemlerinde değişiklik henüz beklenmiyor.





ABD’de Enflasyon Güvenceli DİBS’den ölçülen uzun vadeli enflasyon beklentileri bir hafta içinde %0.6’dan %1.5’a yükseldi. Enflasyonun artacağı beklentisi ABD DİBS getirilerini yukarı iterek, GOP’da risk iştahını iyice geriletebilir.





Nordea Bank’ın haftalık raporuna göre, bu haftadan başlayarak yatırımcılar ekonomik verileri takip edecek, çünkü geçen hafta açıklanan ilk işsizlik başvuruları ve tüketici güveni gibi bir dizi veri ABD’de toparlanmanın güç kaybettiğini işaret etti. Bu bağlamda ABD 2Ç2020 GSYİH’nin ilk tahmini önemli olacak. Konsensus %3.5 daralma yönünde.





Japonya, Euro-bölgesi ve ABD’de öncü bileşik PMI’lar aydan-aya yükselme kaydetti, fakat bu iyileşme yatırımcıları sevindirmeye yetmedi, çünkü Çin ve Batı ülkeleri arasında gerginlik had safhaya çıkıyor. Avustralya uzun süren bir sessizliğin ardından Çin’in Güney Çin denizindeki yayılmacı politikasına karşı olduğunu ifade etti. AB Komisyonu da telekom şirketlerine 5G şebekelerini inşa ederken Huawei’in yanına alternatifler aramalarını öğütledi.





Nordea’ya göre, doların zafiyeti çok kısa sürecek, ama Bloomberg’e konuşan uzmanlar karşı fikri savunuyorlar. Doların ABD başkanlık seçimlerine kadar değer kaybetmesi en olası senaryo. Zayıf dolar her zaman GOP’a fayda sağlar. GOP için başlıca riskler jeo-politik gerginlik ve COVID-19’un ikinci dalga yapması olarak şekilleniyor.





CNBC’ye göre 2Ç2020’de S&P500 şirketlerinin yıldan-yıla karının %40 daralması bekleniyor. Eğer ABD beklediğimiz gibi ikinci bir resesyona doğru yola çıkarsa, Wall Street’te iyimserliği korumak güç olacak. Yatırımcıların bir yanda para bolluğunun üreteceği bir enflasyon dalgası, öte yanda ise Covid-19’a yenik düşen ekonomik faaliyetin baskısını göğüslemesi çok zor.





Bu durumda Fed, AMB ve BoJ’in bastığı para GOP’a gidebilir. Ancak, GOÜ’in de artık bitmeyen faiz indirimleri yanında ekonomik büyüme üretmesi gerekecek. Yine de, Çin dışı GOP ABD ve Japonya’ya göre daha şanslı denebilir. Euro ve Avrupa hisselerinin de değer kazanmasını bekliyoruz.





Euro, altın ve gümüşte ralli sürecek. Ham petrol ise ABD ve Çin’den gelen büyüme verilerine çok hassas, bir çok uzman Brent’te rallinin sürmesini bekliyor, fakat talep cephesinde ani dalgalanmalar yön değişimine neden olabilir.





BU YAZI PARA ANALİZ'DEN ALINMIŞTIR..