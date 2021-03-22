Samanyolu Haber /Gündem / Dolardaki yükselişe "çözümü" TRT, CNN Türk ve Habertürk buldu: Kaldır gitsin /22 Mart 2021 09:40

Dolardaki yükselişe "çözümü" TRT, CNN Türk ve Habertürk buldu: Kaldır gitsin

Asya piyasalarının açılmasıyla geçen haftayı 7,21 ile kapatan dolar/TL kuru 8,50'lere yükseldi. TRT, CNN Türk ve Habertürk ise çözümü dolar kuru barını ekranlarından kaldırmakta buldu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden alması ve İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesinin ardından döviz kurları fırladı. TRT, CNN Türk ve Habertürk televizyonları, döviz kuru barını televizyon ekranından kaldırdırarak bilgiyi halktan gizlemeye çalıştı.

Haber kanallarının standardı olan döviz kuru fiyatları ve Borsa İstanbul endeksinin yer aldığı bölümde TRT Haber ve Habertürk artık sadece saate yer verirken, CNN Türk sadece internet adresine yer veriyor.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından dolar/TL için ilk fiyatlamalar Asya piyasalarından gelmişti. Piyasaların açılmasıyla dolar/TL yüzde 15'den fazla yükseliş kaydetmiş ve 8,52 seviyesine kadar çıkmıştı.

Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı. 
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