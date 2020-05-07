Dolarda tarihi zirve: 7,24 TL'yi aştı!

SAMANYOLUHABER- Dolar durdurulamıyor. Güne 7,20 TL seviyesinde başlayan dolar, ilerleyen saatlerde 7,24 TL'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.





Küresel piyasalar, ABD vadelileri ve Asya borsaları eşliğinde güne iyimser bir başlangıç yapıyor. Yurt içi piyasalarda ise tüm gözler dolar/TL'deki yükselişte.





Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap düzenlemesinin ardından yükselişe geçen dolar, gece yarısı 7,20 liraya kadar tırmandı.



13 AĞUSTOS 2018 REKORU KIRILDI

Bu sabahın ilk saatlerinde 7,21 TL seviyesinin üzerinde işlem gören dolar, ilerleyen saatlerde 7,2429 TL'ye tırmandı.





Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini ABD Başkan Donald Trump'ın şahsi Twitter hesabında, "Pastör Andrew Brunson'ı serbest bırakın, yoksa ekonominizi mahvederim." mesajı ile Türkiye'yi tehdit ettiği 13 Ağustos 2018'de 7,24 TL ile görülmüştü.





Güne 7,80 TL seviyesinde başlayan euro ise 7,82 TL'ye yükseldi.