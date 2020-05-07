Samanyolu Haber /Gündem / Dolarda tarihi zirve: 7,24 TL'yi aştı! /07 Mayıs 2020 09:56

Dolarda tarihi zirve: 7,24 TL'yi aştı!

Dolar bu sabah 7,24 TL'yi aşarken, 13 Ağustos 2018'deki tarihi zirveyi de geçerek yeni rekor kırdı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Dolar durdurulamıyor. Güne 7,20 TL seviyesinde başlayan dolar, ilerleyen saatlerde 7,24 TL'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Küresel piyasalar, ABD vadelileri ve Asya borsaları eşliğinde güne iyimser bir başlangıç yapıyor. Yurt içi piyasalarda ise tüm gözler dolar/TL'deki yükselişte.

Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap düzenlemesinin ardından yükselişe geçen dolar, gece yarısı 7,20 liraya kadar tırmandı. 

13 AĞUSTOS 2018 REKORU KIRILDI
 
Bu sabahın ilk saatlerinde 7,21 TL seviyesinin üzerinde işlem gören dolar, ilerleyen saatlerde 7,2429 TL'ye tırmandı.

Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini ABD Başkan Donald Trump'ın şahsi Twitter hesabında, "Pastör Andrew Brunson'ı serbest bırakın, yoksa ekonominizi mahvederim." mesajı ile Türkiye'yi tehdit ettiği 13 Ağustos 2018'de 7,24 TL ile görülmüştü.

Güne 7,80 TL seviyesinde başlayan euro ise 7,82 TL'ye yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolarda tarihi zirve: 7,24 TL'yi aştı! Sonraki Haber >>

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Arşiv unutmaz

Arşiv unutmaz

İşte çok konuşulacak video

İşte çok konuşulacak video

Perinçek'ten aşağılık itiraflar: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar da onun devamıdır

Perinçek'ten aşağılık itiraflar: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar da onun devamıdır

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişimi

Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişimi

Gece yarısı şaşırtan görüntü!

Gece yarısı şaşırtan görüntü!

Tonlarca ağırlığındaki vinç bir anda çöktü

Tonlarca ağırlığındaki vinç bir anda çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:16:18