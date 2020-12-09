Samanyolu Haber /Ekonomi / Doları 6 lira civarında hesap edecekler! /09 Aralık 2020 10:23

Doları 6 lira civarında hesap edecekler!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "batık krediler hakkında işlem yapmayın" talimatının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatması gözleri bankalara çevirdi.

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Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tahsil edilemeyen kredileri ötelenmesine dönük son kararını eleştirdi: "Şirketleri de işe katarsak tüm kesimlerin bankalara kredi borcu toplamda 3,5 trilyon lira!  Bu durumda kâğıt üzerinde ne şirketler batıyor ne krediler…" 

"Öyle Erdoğan'ın yaptığı gibi çok görünmesi için eski parayla söylersem 3,5 kentilyon lira! Artık Türk Lirası fazla bir anlam ifade etmediğinden 450 milyar dolar diye ifade edeyim ben…" ifadelerini kullanan Muratoğlu, BDDK'nın batık kredilere el sürdürmediğine işaret etti. 

DOLARI 6 LİRA CİVARINDA HESAP EDECEKLER

Muratoğlu bugün yayımlanan makalesinde, "Ertele ertele, bankaların bilançoları kaldıramayacak bir yerde… Durun ona da çözüm bulundu… Kredi riskini hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait döviz kurunu kullanabilecekler. Doları 6 lira civarından hesap edecekler… Bu durumda kağıt üzerinde ne şirketler batıyor ne krediler." tespitinde bulundu.

RİSK ALMAYAN BANKALAR CEZALANDIRILDI

Muratoğlu, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu… Kısaltmasıyla BDDK… Bundan 20 yıl önce 2000'de kuruldu. Amacı adıydı. Bankaların boyunu aşacak risklere girmemesini kontrol, düzenleme, denetleme. Geçen yıla kadar gayet iyi çalışan bir mekanizmaydı. Esneye esneye sonunda döndü don lastiğine. Arkadaş sen değil miydin bankaların riskleri için uyaran? Arkasından ne yaptın? Risk almayan bankaları cezalandıracağını açıkladın. Üstüne batan kredileri batırmadı. Denetlenecek ne kaldı?" sorusunu yöneltti. 
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