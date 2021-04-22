Samanyolu Haber /Ekonomi / Doları patlatan kişi bilindik! /22 Nisan 2021 11:48

Doları patlatan kişi bilindik!

Döviz piyasası bugün oldukça hareketli. Reuters'e göre iki sebeple yükseliş yaşanıyor.

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Uluslararası haber ajansı Reuters, ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan’da “Ermeni soykırımı” ifadesini kullanacağı yönündeki beklentinin doları yükselttiğini belirtti. Reuters’ın analizinde, Biden’ın Cumartesi günü yapması beklenen açıklamanın Ankara’nın tepkisine neden olarak iki ülke ilişkilerini daha da bozabileceğini belirtti.

Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerekirse Merkez Bankası rezervlerinden yeni satışlar olabileceği yönündeki sözlerinin de TL üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Erdoğan’ın tepkisi fiyatlanıyor

İsveçli ekonomist Erik Meyersson ise Twitter’da yaptığı değerlendirmede Biden’ın “Ermeni soykırımı” ifadesini kullanacağı beklentisinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu gelişmeye muhtemel tepkisini de fiyatladığını kaydetti. Meyersson, Türkiye’nin F-35 programından resmen çıkarılmasının da dolardaki harekette etkili olduğunu düşündüğünü belirtti.

“Güven sorunu”

Uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay Asset Management’tan Timothy Ash sosyal medyada yaptığı yorumda, güven eksizliğine dikkat çekerek, TL’nin dolar karşısında değer kazandığı dönemlerde bile bunun piyasaya yapılan müdahalelerden kaynaklandığının düşünüldüğünü savundu.
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