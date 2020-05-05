Dolarım yok , beni etkilemez diyenlere kötü haber: Her 10 kuruşluk artış...

Sözcü Gazezetesi'nin haberine göre Psikolojik sınır olarak da kabul edilen 7 lira barajını kıran dolar, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ile hayata geçirilen dev projelerin finansal risklerini de artırıyor. KÖİ alanında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Uğur Emek, kurlardaki değişmelerin sözleşmelerdeki yükümlülükler üzerindeki etkilerini hesapladı.





Şehir hastaneleri, ulaştırma projeleri ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ne ilişkin taahhütlerin toplamı 142.8 milyar dolara ulaşıyor. Mayıs başındaki 7.01 TL'lik kur üzerinden bu taahhütlerin TL karşılığı 1 trilyon lirayı aşıyor. Oysa, KÖİ borçları doların 3.76 lira olduğu 2 Ocak 2018'de yaklaşık 537 milyar TL seviyesindeydi. Bu süredeki TL cinsinden taahhüt artışı yaklaşık 464 milyar TL oldu.





YÜZDE 57'Sİ HASTANELERE

Şehir hastanelerinde Sağlık Bakanlığı kullanım ve hizmet bedeli şeklinde iki tür ödeme yapıldığını belirten Uğur Emek, bloğunda da yer verdiği yazısında 25 yıllık dönemdeki taahhüt toplamının 81.2 milyar dolar olduğunu aktardı. Gebze-İzmir Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Zafer Havalimanı ulaştırma projelerinde ise yolcu/trafik garantisinden doğan toplam yükümlülük 26.4 milyar dolar, Akkuyu Nükleer Enerji elektrik satın alma garantisi ise 35.2 milyar dolar olarak hesaplanıyor.





ASGARİ ÜCRETLİLERİN MAAŞI

Kurdaki her 10 kuruşun taahhütlerin toplamı 142.8 milyar dolar olarak hesaplanan KÖİ projelerindeki etkisi 14.3 milyar TL oluyor. 10 kuruşluk kur artışından kaynaklanan bu fark 520 bin asgari ücretlinin bir yıllık maaşına denk düşüyor. Prof. Emek, “10 kuruş hiç bu kadar önemli olmamıştı” dedi.