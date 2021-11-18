Samanyolu Haber /Gündem / Doların 11 TL'yi aştığı gün Berat Albayrak bakın nerede görüntülendi /18 Kasım 2021 22:59

Doların 11 TL'yi aştığı gün Berat Albayrak bakın nerede görüntülendi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında piyasaların yukarı yönlü hareketi devam ederken, eski ekonomi bakanı Berat Albayrak ise Paris'te böyle görüntülendi.

Doların 11 TL'yi aştığı gün Berat Albayrak bakın nerede görüntülendi

TR724'ün özel haberine göre AKP’l Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak uzun bir aradan sonra Paris’te ortaya çıktı.

Ekonomiyi batırdıktan sonra Erdoğan tarafından görevden alınan Berat Albayrak o günden bu yana ortalarda görünmüyor. Cuma namazında olduğunu gösteren fotoğraf medyaya yansıdığında, fotoğrafın eski olduğu konuşulmuştu.

Merkez Bankası’nın tüm uyarılara rağmen faizleri indirmesi ve doların 11 TL’yi aştığı gün TR724, Damat Berat’ı buldu. Albayrak, ailesiyle Fransa’nın başkenti Paris’te görüntülendi. Sacré-cœur Bazilikası önünde ailesiyle zaman geçiren Berat Albayrak’ın mutlu olduğu objektiflere yansıdı.
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Doların 11 TL'yi aştığı gün Berat Albayrak bakın nerede görüntülendi

Doların 11 TL'yi aştığı gün Berat Albayrak bakın nerede görüntülendi

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