Doların ateşi tekrardan yükseldi

Reuters'ın bankacılık sektöründeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Merkez Bankasının net rezervlerinin geçen hafta 5 milyar dolar civarında düştüğü tahmin ediliyor.







Bu miktar net rezervlerin 13 milyar dolar seviyesine düşmesi anlamına geliyor. Net rezervler en son 2003 yılında bu seviyeye kadar düşmüştü.





Bankacıların sektörün öncü verilerinden yaptığı hesaplamaya göre Merkez Bankası net rezervlerinin geçen hafta 5 milyar dolar civarında düştüğü tahmin ediliyor.





Bankacıların hesaplamalarına göre geçen haftaki düşüşün önemli bölümü TCMB’nin bankalarla gerçekleştirdiği swapların yaklaşık 4 milyar dolarlık bölümünü yenilememesinden kaynaklandı.





Merkez Bankası ilgili verileri perşembe günü saat 14.30’da açıklıyor. Ancak bankacılar ilgili verileri sektör öncü verilerinden hesaplayabiliyor.





Reuters'in bu haberinden sonra dolarda yükseliş yaşandı. 1 dolar 7.90 TL'nin üzerinde işlem görmeye başladı. Ancak, saat 18.30 itibarıyla dolar 7.83 seviyesinden işlem görüyor.