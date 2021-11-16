Samanyolu Haber /Ekonomi / Doların freni patladı /16 Kasım 2021 10:52

Doların freni patladı

Dün yeni haftaya rekorla başlayan Dolar/TL bu sabah 10.08 liraya ulaşarak zirvesini yeniledi. Dolar, dün günü 10,06 seviyesinden kapatmıştı. Sabah saatlerinde yükselişini sürdüren dolar 10,1331 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini gördü.

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Euro ise güne 11,48’den başlarken, dün kapanışta 11,43 seviyesinden işlem görüyordu. Dolar, ABD enflasyon verisi sonrasında Fed’in parasal sıkılaştırmanın dozunu artıracağına dair beklentiler sonrası güçlendi. Dolar kuru bugün de yükselişini sürdürerek rekor tazeledi. Yurtiçinde yoğun dış borç takvimi de dolara olan talebi artıran faktörler arasında yer alıyor. Türk şirketleri ve Hazine yılın son iki ayında 13 milyar dolar dış borç ödemesi yapacak. Bu rakamın 8 milyar doları kasım ayında ödenirken kasımda ödenecek dış borç önümüzdeki 10 ayın en yükseği olarak dikkat çekiyor.

Dolar dün günü 10,05 seviyelerinde kapatmıştı. Bugün saat 07:56 itibarıyla 10,0865’ten alıcı buldu. Ancak 09:30'da 10,2001’i görerek rekorunu yeniledi.


18 Kasım’da yapılacak PPK toplantısında faiz indirimi beklentisi de dolar kurunun artmasındaki bir başka etken olarak gösteriliyor. MB’nın olası 100-200 baz puanlık faz indirimi kararı sonrası dolar kurunun 10,30-10.40’lara tırmanma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor.
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