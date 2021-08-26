Samanyolu Haber /Ekonomi / Doların kaderini belirleyecek karar belli oldu /26 Ağustos 2021 19:01

Doların kaderini belirleyecek karar belli oldu

Doların gözünü çevirdiği Jackson Hole toplantısından çıkacak karar belli oldu. Credit Agricole G10 FX Araştırma Direktörü Valentin Marinov, Türkiye’de de doların yönünü tayin etmesi beklenen kararın ne olacağını açıkladı.

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ABD’de Cuma günü gerçekleşecek olan Jackson Hole Sempozyum’u öncesi dolar endeksinde beklentilerin hangi yönde olduğu merak edilirken, Credit Agricole G10 FX Araştırma Direktörü Valentin Marinov öngörülerini paylaştı.

Bloomberg HT'ye konuk olan Valentin Marinov, para politikasında normalleşme ve tapering (tahvil alım azaltımı) konusunda sabırlı olunmasını söylediğini, dolayısıyla Jackson Hole Sempozyumu’ndan çıkacak mesajların da Fed toplantısının “hemen hemen aynı olmasını” beklediklerini aktardı.

Tapering’in bu yıl olacağını düşündüklerini söyleyen Marinov, bunun zamanlamasının şu an belirsiz olduğunu açıkladı. “Piyasa beklentilerini, doların son zamanlardan rallisini ve hazine tahvillerinin hareketlerini düşünecek olursak, mesaj biraz daha güvercin tarafta açıklanabilir.” diyen Marinov, bu durumun dolar endeksini biraz daha düşürebileceğini söyledi.

“10 YILLIKLARIN YIL SONUNDA 1,65 YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUZ”

Jackson Hole Sempozyumu’nda ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasının ardından ABD 10 yıllık tahvillerinden neler beklediklerine dair değerlendirmede bulunan Marinov, “Şayet Powell Fed’in sabırlı olmasına ilişkin benzer bir açıklama yaparsa, tahvil faizleri biraz daha gerileyebilir ve yüzde 1,20’ye çekilebilir. Ancak şunun altını çizmem gerekiyor, 10 yıllıkların yıl sonunda yüzde 1,65’e yükselmesini bekliyoruz.” dedi.

ABD’de iş piyasası verilerinin iyileşmesi durumunda, Fed’in Eylül sonunda tapering açıklaması yapabileceğini söyleyen Marinov, 10 yıllık faizlerde Jackson Hole toplantısı sonrası biraz düşüş olabileceğini ancak Eylül ayında mevcut seviyelerin üstüne çıkabileceğini açıkladı.

“EURO BÖLGESİ'NİN GÖRÜNÜMÜ HALA GÜÇLÜ”

Marinov, Euro Bölgesi’nden gelen PMI verilerinde euro/dolar üzerinde nasıl bir etki yaratacağına dair şu ifadeleri kullandı:

“PMI verileri yavaşlamasına rağmen tarihsel anlamda yukarıdaydı. Kovid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçmesine rağmen, Euro Bölge’sinin görünümü hala güçlü. Bu gücün arkasındaki sebeplerinden biri de bölgedeki aşılama faaliyetlerinin hızlı ve başarılı olması.

Eylül ayında Avrupa Merkez Bankası’ndan daha güvercin açıklamalar gelebilir. Euro Bölge’sinden gelen verilerin güçlü olması sebebiyle, euronun önümüzdeki aylarda mevcut seviyelerin üstüne çıkacağını düşünüyoruz. Euro yatırımcıları, önümüzdeki aylarda Euro Bölgesi’nden gelen verilerden faydalanabilir.”

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