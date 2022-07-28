Doların patronu piyasaları salladı

ABD Merkez Bankası (Fed) dünkü para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırdı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın ‘bir noktada faiz artırımlarını yavaşlatmak uygun olacak’ sözünün ardından altın, petrol, borsalar ve Bitcoin ralli yaptı.





Fed dün yaptığı açıklamada yakın zamanda çıkan ekonomik verilerin ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret ettiği yönünde uyarıda bulundu. Banka politika faizini 75 puan artırırken faizler yüzde 1,50-1,75 seviyesinden yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkmış oldu. Piyasaların beklentisi de 75 baz puanlık artış düzeyindeydi.





Fed Başkanı Powell dün düzenlenen basın toplantısında enflasyonu kontrol altına alma hedefinde kararlı olduğunun sinyalini verdi. Bir sonraki faiz artırımının boyutuna dair beklentilerini açıklayan Powell, ‘bir noktada faiz artırımlarını yavaşlatmanın uygun olacağını’ söyledi.





Powell’ın bu cümlesini piyasaların satın almasıyla birlikte piyasada risk iştahı artarken dolardaki gerileme altın, Bitcoin gibi varlıkların da toparlanmasına neden oldu. Konuşmanın agresif sıkılaştırma politikalarına devam edileceği yönündeki endişeleri bir miktar yatıştırması sonrası dolar başlıca para birimleri karşısında değer kaybederken altın, petrol, borsa ve kripto paralar yükseldi.





Piyasaların konuşmaya tepkisi şöyle oldu:





DOLAR

Fed Başkanı Powell’ın agresif politikanın devam edeceği yönündeki endişeleri yatıştırmasıyla dolar, euro ve yen karşısında üç haftanın dip seviyesine geriledi.





Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi dün seans kapanışından sonraki işlemlerde yüzde 0,6 geriledikten sonra bugün yatay seviyede kalarak 106,28 seviyesine indi.





Açıklama Dolar/TL kurunu ise fazla etkilemedi. Kur sabah saatlerinde 17,90 seviyelerinde işlem gördü.





BORSA

Risk iştahının artmasıyla Nasdaq 100 endeksi dün yüzde 4,2 primlendi. ABD borsalarının önde gelen hisselerini listeleyen S&P 500 endeksi ise yüzde 2,6 kazançla günü tamamladı.





Dow Jones endeksi ise 400 değerlenerek puanın üzerinde yüzde 1,37 değer kazandı. Borsa İstanbul BIST100 endeksi ise sabah saatlerinde yüzde 1’in üzerinde primlenerek 2 bin 570 seviyesinden işlem gördü.





PETROL

Petrol de Powell’ın açıklamalarının talep endişelerini kısmen gidermesiyle değer kazandı. Ayrıca küresel ham petrol arzının daralması ve ABD’de benzin talebinin toparlaması da fiyatları yükseltti.





Brent ham petrolünün Eylül ayı vadeli varil fiyatı dün 2,22 dolar tırmandıktan sonra bugün 1 artışla 107 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü dün 2,28 dolar yükseldikten sonra bugün yüzde 1,5 primle 98,7 dolara çıktı.





ALTIN

Altın, Fed Başkanı Powell’ın dün beklenenden daha az agresif bir tutum takınmasıyla düşen dolar ve tahvil getirilerinden destek bularak kazanımlarını artırdı.





Dün Fed kararı öncesi 1720 dolar seviyelerinde olan ons altın Powell’ın açıklaması sonrası yüzde 0,25 günlük artışla 1740 dolar seviyelerine yükseldi. Gram altın ise 1000 TL seviyelerinde hareket etti.





EURO

Fed kararından önce 1,01 seviyelerinde bulunan Euro/Dolar paritesi ise Fed Başkanı Powell’ın açıklaması sonrası 1,02'ye yükseldi. Euro TL karşısında da değerini artırarak 18,36 seviyelerine ulaştı.





BITCOIN

Açıklama öncesi 21 bin 600 dolar olan Bitcoin, piyasanın Powell’ın sözlerini satın almasının ardından adeta ralli yaptı. Bitcoin yüzde 9,3 primle 22 bin 300 seviyelerine yükseldi. Ethereum ise yüzde 13 primle 1648 seviyelerine çıktı.