Doların sahtesi bile daha pahalı!

Gazeteci ve tiyatrocu Metin Uca, 7,70 TL'nin eşiğine gelen Amerikan Doları'na dair şahsi Twitter hesabında kısa bir video yayınladı.





Uca videoda, “Dolarla ne işiniz var? Dolarla maaş mı alıyorsunuz? Size ne kurdan diyenler tabii ki fark etmiyorlar. Ancak dolar çok önemli. Dolar hayatın belirleyicisi." diyerek isim vermeden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a cevap verdi.





"SAHTESİ BİLE DAHA FAZLA PARA EDİYOR"





Maket dolar destesi dolu çantayı açan ve eline bir deste oyuncak dolar alan Uca, "Elbette dolarımız ne yazık ki yok. Deste sahte doların satış fiyatı, deste sahte Türk Lirası'ndan bile pahalı. Böyle muhteşem bir ülkede yaşıyoruz. Sahtesi bile daha fazla para ediyor benim güzel yurdumda." ifadelerini kullandı.



