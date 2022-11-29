Doların sonu geldi mi?

Artan resesyon riskine karşın Fed üyelerinin şahin açıklamalarıyla birlikte dolarda belirsizlik devam ediyor.



ABD'de dün Fed yetkilileri sözle yönlendirmelere devam ederken, açıklamalarda enflasyonun dirençli olduğuna yönelik vurgulamalar dikkati çekti.



St. Louis Fed Başkanı James Bullard, piyasaların daha yüksek faiz oranı ihtimalini yeteri kadar fiyatlamamış olabileceğini belirtirken, New York Fed Başkanı John Williams enflasyonla mücadelede hala uzun yolları olduğunu kaydetti. Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard ise arz şoklarının enflasyon risklerini hala yukarıda tuttuğunu dile getirdi.



"GÜÇLÜ DOLARIN SONU GELEBİLİR"



Söz konusu gelişmelerin ardından Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, JPMorgan Varlık Yönetimi; enflasyonda yavaşlama, piyasaların Fed faiz fiyatlamalarını yumuşatmasına yol açarken bu durum güçlü dolar döneminin sonunu getirebilir.



"DOLAR ARTIK YUKARI ÇİZGİSİNDE DEĞİL"



Piyasaların Fed’in patikası hakkında artık daha net bir tabloya sahip olduğunu belirten JP Morgan Varlık Yönetimi Stratejisti Kerry Craig, “Dolar artık bu yıl gördüğümüz tek yön yukarı çizgisinde değil. Euro ve yen gibi para birimlerinde toparlanma için alan var” değerlendirmesini yaptı.



"2023 BOYUNCA DOLAR DÜŞEBİLİR"



Andrew Sheets’in aralarında olduğu Morgan Stanley analistleri de bu çeyrekte doların zirve yapmasını, ardından 2023 boyunca düşüş kaydetmesini bekliyor.



DOLARDA SON DURUM



Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne önceki kapanışın hemen üzerinde 18,6370'ten işlem görüyor.



Dün 18,59-18,66 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 18,6280'den tamamlamıştı.



DOLAR ENDEKSİNDE DALGALI SEYİR



ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin açıklamaları ile günü yüzde 0,6 artışla 106,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 106,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,0370'ten işlem görüyor.



Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105,5'in destek, 107 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini söyledi.