Samanyolu Haber /Ekonomi / Doların sonu geldi mi? /29 Kasım 2022 12:30

Doların sonu geldi mi?

Amerikan yatırım bankası JPMorgan, dolar için dikkat çeken tahminde bulundu. Doların sonu geldi mi?

SHABER3.COM

Artan resesyon riskine karşın Fed üyelerinin şahin açıklamalarıyla birlikte dolarda belirsizlik devam ediyor.

ABD'de dün Fed yetkilileri sözle yönlendirmelere devam ederken, açıklamalarda enflasyonun dirençli olduğuna yönelik vurgulamalar dikkati çekti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, piyasaların daha yüksek faiz oranı ihtimalini yeteri kadar fiyatlamamış olabileceğini belirtirken, New York Fed Başkanı John Williams enflasyonla mücadelede hala uzun yolları olduğunu kaydetti. Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard ise arz şoklarının enflasyon risklerini hala yukarıda tuttuğunu dile getirdi.

"GÜÇLÜ DOLARIN SONU GELEBİLİR"

Söz konusu gelişmelerin ardından Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, JPMorgan Varlık Yönetimi; enflasyonda yavaşlama, piyasaların Fed faiz fiyatlamalarını yumuşatmasına yol açarken bu durum güçlü dolar döneminin sonunu getirebilir.

"DOLAR ARTIK YUKARI ÇİZGİSİNDE DEĞİL"

Piyasaların Fed’in patikası hakkında artık daha net bir tabloya sahip olduğunu belirten JP Morgan Varlık Yönetimi Stratejisti Kerry Craig, “Dolar artık bu yıl gördüğümüz tek yön yukarı çizgisinde değil. Euro ve yen gibi para birimlerinde toparlanma için alan var” değerlendirmesini yaptı.

"2023 BOYUNCA DOLAR DÜŞEBİLİR"

Andrew Sheets’in aralarında olduğu Morgan Stanley analistleri de bu çeyrekte doların zirve yapmasını, ardından 2023 boyunca düşüş kaydetmesini bekliyor.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne önceki kapanışın hemen üzerinde 18,6370'ten işlem görüyor.

Dün 18,59-18,66 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 18,6280'den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİNDE DALGALI SEYİR

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin açıklamaları ile günü yüzde 0,6 artışla 106,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 106,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,0370'ten işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105,5'in destek, 107 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Doların sonu geldi mi? Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu

Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu

Çin'deki protestoların sembolü 'Boş kağıt parçası' ne anlama geliyor?

Çin'deki protestoların sembolü 'Boş kağıt parçası' ne anlama geliyor?

Yunanistan'da sığınmacılara yapılan kötü muamele kamerada

Yunanistan'da sığınmacılara yapılan kötü muamele kamerada

[Harun Tokak] Deryada Yangın Var

[Harun Tokak] Deryada Yangın Var

İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert cevap

Özgür Özel'den Fuat Oktay'a: Dua edin sizi salondan çıkarttırmayayım

Özgür Özel'den Fuat Oktay'a: Dua edin sizi salondan çıkarttırmayayım

Suudi Arabistan'da sel felaketi

Suudi Arabistan'da sel felaketi

''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin''

''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin''

Ahmet Davutoğlu: 'Erdoğan haccı boykot etmek istedi'

Ahmet Davutoğlu: 'Erdoğan haccı boykot etmek istedi'

İyi Parti, Hulusi Akar'ı fena yakaladı

İyi Parti, Hulusi Akar'ı fena yakaladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:50:54