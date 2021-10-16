Doların tansiyonu düşmüyor, kur yeniden fırladı

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FAİZ İNDİRİMİ ÇOK YAKIN





Enflasyonun yükseldiği bir dönemde faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası'nda (TCMB) aralarında indirim kararına itiraz edenlerin de yer aldığı üç yöneticinin görevden alınmasının ardından yükselişe geçen döviz kurları yeni zirveleri zorluyor. Dolar 9.2424 lira ile yeni zirveyi gördü.Dolar, 9.27 lira eşiğinden dönerken, Euro ise 10.75 lira ile rekora çok yaklaştı. 21 Ekim'de yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına bir haftadan az bir süre kala Cumhurbaşkanı kararı ile üç PPK üyesinin görevden alınması piyasaların tahminlerini de değiştirdi.Bankacılar, TCMB'nin yılın kalanında daha agresif bir faiz indirimine hazırlanıyor olabileceğini dile getiriyor. ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, TCMB'nin 21 Ekim'de politika faizini 50 baz puan indirmesini beklediklerini, fakat 50-100 baz puan arasında bir indirimin de kendilerini şaşırtmayacağını açıkladı. Morgan Stanley analistleri yıl sonunda politika faizinin yüzde 16.50'ye, 2022'nin sonunda ise yüzde 12.50'ye inmesini bekliyor.Yatırımcılar, dünyanın pek çok yerinde merkez bankalarının sıkılaştırma yönlü adımlar attığı bir ortamda Türkiye'de enflasyonun son 2.5 yılın zirvesine yükselmiş olmasına rağmen, faiz indirimi döngüsünün başlamasına anlam veremiyor. Gelecek hafta faiz indirimi beklentileri dolayısıyla döviz kurlarındaki artçı şoklarının devam etmesi beklenirken, Türkiye'nin kredi temerrüt takas primi (CDS) de dün nisan ayı ortasından bu yana ilk kez 451 baz puanı gördü.Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine çok yakın olduğu belirtildi. ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg'in Opinion bölümünde yer alan analizde, “TCMB bu kez de faizleri gerektiği kadar agresif indirmediği için yukarıdan kafalar sallanıyor. Gelecek hafta kadar yakın bir zamanda yeni indirimler gelebilir” denildi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, TCMB'de üç PPK üyesini görevden alması dünya basınında da geniş yer buluyor. Bloomberg Opinion'da yer alan analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm dünya enflasyonla mücadele etmeye odaklanır ve faiz artırma yoluna giderken, dalgalara karşı yüzdüğü ve tehlikeli bir oyun oynadığı belirtildi. Analizde TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da koltuğunun tehlikeye girdiği dile getirilerek “Kavcıoğlu, pozisyonu ile ilgili endişe duymalı. Yaptığı indirim görünen o ki; Erdoğan'ı memnun etmedi” ifadesi kullanıldı.