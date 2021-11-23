Samanyolu Haber /Gündem / Doların zirve yaptığı günde a Haber bakın nereye dikkat çekti /23 Kasım 2021 21:56

Doların zirve yaptığı günde a Haber bakın nereye dikkat çekti

Döviz ve altın fiyatlarının rekor kırdığı gün içinde a Haber ekranlarında yer alan bir haber dikkat çekti. Kanalda yer verilen haberde ABD'deki enflasyon rakamlarının yüksekliğine vurgu yapılarak ülkede temel ihtiyaç malzemelerine erişilemediği belirtildi.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısında yaptığı ekonomik kurtuluş savaşı ve faiz açıklamaları sonrası dolar rekor üzerine rekor kırarak; 14 lira seviyesine yaklaştı. 

Dolardaki bu artış, hayat pahalılığını da artırırken; Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline geldi. 

A HABER'DEN EKONOMİ YORUMU

Gıda, fatura, kira ve akaryakıttaki önlenemeyen yükseliş, halkın tepkisine neden olurken; AKP'ye yakınlığı ile bilinen A Haber tepki çeken bir habere imza attı. 

ABD'deki enflasyonun 30 yılın zirvesine ulaştığını belirten A Haber, ülkede temel ihtiyaç malzemelerine erişilemediğini yazdı. 

Türkiye'deki enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin herhangi bir haberi olmayan A Haber, bu haberi ile tepki çekti. 

O haber şöyle:

 

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