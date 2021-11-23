Doların zirve yaptığı günde a Haber bakın nereye dikkat çekti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısında yaptığı ekonomik kurtuluş savaşı ve faiz açıklamaları sonrası dolar rekor üzerine rekor kırarak; 14 lira seviyesine yaklaştı.





Dolardaki bu artış, hayat pahalılığını da artırırken; Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline geldi.





A HABER'DEN EKONOMİ YORUMU





Gıda, fatura, kira ve akaryakıttaki önlenemeyen yükseliş, halkın tepkisine neden olurken; AKP'ye yakınlığı ile bilinen A Haber tepki çeken bir habere imza attı.





ABD'deki enflasyonun 30 yılın zirvesine ulaştığını belirten A Haber, ülkede temel ihtiyaç malzemelerine erişilemediğini yazdı.





Türkiye'deki enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin herhangi bir haberi olmayan A Haber, bu haberi ile tepki çekti.





O haber şöyle:







