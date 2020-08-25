"Dolarla ne işiniz var!" diyordu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsi devlet içi borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirecek.







Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden duyurulan habere göre 28 Ağustos 2020 valör tarihli Amerikan Doları cinsi sabit kuponlu DİBS ihraç edilecek.





İhraç için talepler 26 Ağustos Türkiye saati ile 14:00'e kadar bakanlığa iletilecek. İhraç ile asgari talep tutarı nominal olarak 10 bin dolar, senetler 1.000 dolar ve katları olarak belirlendi.





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Hazine'den yapılan açıklamada, "ABD Doları cinsi DİBS almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları bilgisi 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir. Bankaların ihraç karşılığında valör günü yatırması gereken tutarlar, valör günü (28 Ağustos 2020 Cuma) en geç saat 13:30’a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılmalıdır." denildi.

