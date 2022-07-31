Samanyolu Haber /Spor / Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu /31 Temmuz 2022 14:55

Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu

Uzun yıllardır Beşiktaş forması giyen Hırvat yıldız Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu.

SHABER3.COM

Yeni sezon için Beşiktaş'ın akdrosunda kendisine yer bulamayan ve Uzun yıllardır Beşiktaş forması giyen Hırvat yıldız Domagoj Vida'nın yeni takımı belli olduğu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan ve siyah-beyazlılardan ayrılan Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu. Hırvat stoper Yunan ekibi AEK ile anlaşmaya vardı.

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2 yıllık anlaşma sağlayan futbolcunun Yunan ekibinden alacağı maaş da belli oldu. Vida, yıllık 800 bin euro net maaş alacak. İmza parasıyla birlikte Vida'nın yıllık kazancı ortalama 1.6 milyon euro civarında olacak. Beşiktaş'a Fikret Orman döneminde Dinamo Kiev'den gelen Vida, siyah-beyazlılardan yıllık 3.5 milyon euro gelir elde ediyordu.
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