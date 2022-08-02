Domatesteki yıllık değişim yüzde 243!

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır temmuz ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini sosyal medyadan paylaştı.Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2022 Temmuz ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.Temmuz ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 62,17, sebzede yüzde 47,31 ve meyvede ise yüzde 39,69 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 16,37, sebzede yüzde 28,36, meyvede ise yüzde 28,86 artış gösterdi.Temmuz ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates, sebze ve meyve için son 7 yılın ortalamalarında gerçekleşirken fiyatta ise domates ve sebzede 7 yılın rekoru, meyvede üçüncü yükseklik olarak gerçekleşti.