SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) halk desteğinin yüzde 50'den yüzde 30'a kadar gerilediğini gören "yandaş" isimler çok geç olmadan gemiyi terk ediyor.





Bir dönem AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a methiye dizen şarkıcılardan biri olan Uğur Işılak'ın son şarkısında isim vermeden AKP iktidarını yerden yere vurdu.





Işılak’ın söz ve müziği kendisine ait olan “Özeleştiri” isimli şarkısı sosyal medyada "Batan gemiyi önce fareler terk eder", "AKP'li belediyeler parayı kesti herhâlde!" yorumları ile paylaşılıyor.





Şarkıcı Uğur Işılak (sağdan 2'nci) ve eşi, Tayyip Erdoğan-Emine Erdoğan çiftinin davetlerinde hep baş köşede yer aldı.





Erdoğan’ın seçim müziği olan "Dombra" şarkısını söyleyen Işılak, 7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimi'nde AKP'den İstanbul milletvekili olarak seçilmişti. AKP'nin tek başına hükûmet kuracak çoğunluğu sağlayamaması üzerine Erdoğan erken seçim kararı almıştı.





AKP, 1 Kasım 2015 Milletvekilliği Genel Seçimi'nde Işılak yeniden aday göstermeyince Işılak siyaset tarihine "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en kısa süre kalan ve uyuyan milletvekili" diye geçmişti.





UĞUR IŞILAK'IN "ÖZELEŞTİRİ" ŞARKISININ SÖZLERİ:





"Yürekte yara yok, sözlerde tesir Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı En derin mânâlar maddeye esir Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı



Belki delirmedik, ama kudurduk Nefsimize göre bir dünya kurduk Zevkin de keyfin de dibine vurduk Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

İliklere kadar girdi siyaset Fikir müflis, vizyonumuz hamaset Önyargının adı oldu feraset Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

Ufuk olmayınca dünden dem vurduk Yarını olmayan günden dem vurduk Biraz sıkışınca dinden dem vurduk Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

Düzenbaz diriler düşünce gözden Ölülerden medet umduk bu yüzden Âlâ düşman mı var ki bize bizden Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

Bozacının şahididir şıracı Nereye el atsan durum çok acı İbadetler bile reklam aracı Tükettik her şeyi neyimiz kaldı

Mülkün kölesiyiz, makamın kulu Kaydı şirazemiz, şaşırdık yolu Müzeye kaldırdık sağ ile solu Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

Dünyayı verseler yine yetmiyor Tamahkâr olunca istek bitmiyor Hiçbir şey kimseyi tatmin etmiyor Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

Ömründe bir kalbe dokunmayanlar İnsandan, insaftan, halden ne anlar Masal olup gitti güzel zamanlar Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

İşiten sağırlar, gören körleriz İş lafa gelince esip gürleriz Fırsatı bulunca her haltı yeriz Tükettik her şeyi neyimiz kaldı

Mefhumu öldürdük, ruhumuz yasta Kibrimiz dorukta, kalbimiz hasta Vefadan eser yok, sabır iflasta Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı."



