Samanyolu Haber /Gündem / Dombracıydı, "özeleştiri" yaptı! /29 Ekim 2020 14:56

Dombracıydı, "özeleştiri" yaptı!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski İstanbul milletvekili şarkıcı Uğur Işılak, “Özeleştiri” mi yaptı? Şarkıda isim vermeden AKP iktidarı kibir ve rüşvet ile özdeşleştiriliyor ve insanların din kisvesi altında nasıl yozlaştırıldığı anlatılıyor. Uğur Işılak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) seçim döneminde propaganda için kullandığı "Dombra" isimli şarkıyı Kırgız Arslanbek Sultanbekov'dan izin almadan bestelemiş ve seslendirmişti.

Dombracıydı, 'özeleştiri' yaptı!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) halk desteğinin yüzde 50'den yüzde 30'a kadar gerilediğini gören "yandaş" isimler çok geç olmadan gemiyi terk ediyor. 

Bir dönem AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a methiye dizen şarkıcılardan biri olan Uğur Işılak'ın son şarkısında isim vermeden AKP iktidarını yerden yere vurdu.   

Işılak’ın söz ve müziği kendisine ait olan “Özeleştiri” isimli şarkısı sosyal medyada "Batan gemiyi önce fareler terk eder", "AKP'li belediyeler parayı kesti herhâlde!" yorumları ile paylaşılıyor. 

Şarkıcı Uğur Işılak (sağdan 2'nci) ve eşi, Tayyip Erdoğan-Emine Erdoğan çiftinin davetlerinde hep baş köşede yer aldı.

Erdoğan’ın seçim müziği olan "Dombra" şarkısını söyleyen Işılak, 7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimi'nde AKP'den İstanbul milletvekili olarak seçilmişti. AKP'nin tek başına hükûmet kuracak çoğunluğu sağlayamaması üzerine Erdoğan erken seçim kararı almıştı. 

AKP, 1 Kasım 2015 Milletvekilliği Genel Seçimi'nde Işılak yeniden aday göstermeyince Işılak siyaset tarihine "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en kısa süre kalan ve uyuyan milletvekili" diye geçmişti. 

UĞUR IŞILAK'IN "ÖZELEŞTİRİ" ŞARKISININ SÖZLERİ:

"Yürekte yara yok, sözlerde tesir
Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı
En derin mânâlar maddeye esir
Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı 

Belki delirmedik, ama kudurduk
Nefsimize göre bir dünya kurduk
Zevkin de keyfin de dibine vurduk
Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı 

İliklere kadar girdi siyaset
Fikir müflis, vizyonumuz hamaset
Önyargının adı oldu feraset
Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

Ufuk olmayınca dünden dem vurduk
Yarını olmayan günden dem vurduk
Biraz sıkışınca dinden dem vurduk
Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

Düzenbaz diriler düşünce gözden
Ölülerden medet umduk bu yüzden
Âlâ düşman mı var ki bize bizden
Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

Bozacının şahididir şıracı
Nereye el atsan durum çok acı
İbadetler bile reklam aracı
Tükettik her şeyi neyimiz kaldı

Mülkün kölesiyiz, makamın kulu
Kaydı şirazemiz, şaşırdık yolu
Müzeye kaldırdık sağ ile solu
Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

Dünyayı verseler yine yetmiyor
Tamahkâr olunca istek bitmiyor
Hiçbir şey kimseyi tatmin etmiyor
Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

Ömründe bir kalbe dokunmayanlar
İnsandan, insaftan, halden ne anlar
Masal olup gitti güzel zamanlar
Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

İşiten sağırlar, gören körleriz
İş lafa gelince esip gürleriz
Fırsatı bulunca her haltı yeriz
Tükettik her şeyi neyimiz kaldı

Mefhumu öldürdük, ruhumuz yasta
Kibrimiz dorukta, kalbimiz hasta
Vefadan eser yok, sabır iflasta
Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı." 

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