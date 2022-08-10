Domino's iflas etti, ülkedeki tüm restoranlarını kapattı

Sputnik'in haberine göre, Domino's Pizza'nın salgının etkilerini atlatamayan İtalya şubeleri iflas nedeniyle kapatıldı.







İtalya'da ilk şubesini açtığı 2015 yılından bu yana Domino's, 'pizzanın anavatanı' olarak bilinen ülkede müşteri toplamakta zorluk çekiyordu.





2020'de İtalya'da 23 Domino's restoranını yöneten şirket, 6 diğer restoranı da alt şubecilik yoluyla idare ettiğini iflas başvuru belgelerine yansıttı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, İngiltere'de bin 200 Domino's restoranı bulunuyor. Türkiye'de ise Domino's Pizza restoranı sayısı 530.





"İTALYA'DA DOMİNO'S AÇMAK, KUZEY KUTBU'NDA KAR SATMAK GİBİ"

Bazı sosyal medya kullanıcıları, fast food zincirinin İtalya'dan ayrılması kararını sevinçle karşıladı.





Alicia Smith isimli bir Twitter kullanıcısı, İtalya'da Domino's restoranı açma fikrini, 'Kuzey Kutbu'nda kar satmaya' benzetti.





Domino's'un İtalya'daki işletmeci şirketi EPizza SpA, koronavirüs kısıtlamalarından etkilenmesinin ardından ilk olarak Nisan ayı başlarında iflas başvurusunda bulunmuştu.





"YEREL RESTORANLARIN TESLİMAT UYGULAMALARINI KULLANMASI, REKABETİ ARTTIRDI"

Şirket konuya dair, "Koronavirüs salgını ve finansal açıdan birbirini takip eden, uzun süreli kısıtlamalar ePizza'ya ciddi şekilde zarar verdi" derken, aynı zamanda yerel restoranların teslimat uygulamalarını kullanması nedeniyle gittikçe artan bir rekabet ile karşı karşıya kaldıklarını itiraf etti.





İflas sürecinin bir parçası olarak firmaya alacaklılarından 90 gün süreyle koruma sağlanıyor, ancak şirkete sunulan süre geçtiğimiz ay sona ermişti. İtalyan şirket, 2020 yılından bu yana iş kapasitesini küçültürken, Temmuz ayından itibaren de teslimat hizmetini sona erdirmişti.