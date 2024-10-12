Domuz etinden sonra bir skandal daha! Biber diye içine bakın ne koymuşlar?

Türkiye’nin en çok tüketilen baharatları arasında yer alan pul biber, özellikle Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Hatay gibi şehirlerde üretilen yüksek kaliteli mahsullerle öne çıkıyor ancak son yıllarda maliyetlerin artması, sahtekarlıkları da beraberinde getirdi. Üreticilerin bazıları, düşük maliyetle kazanç sağlamak için pul bibere domates kabuğu karıştırmaya başladı.



İstanbul Beylikdüzü’nde 35 yıldır kuruyemişçilik yapan Milat Doğanyer, bu sahtekarlığı ortaya çıkardı. Doğanyer, bazı üreticilerin pul biber diye domates kabuğunu öğüttüğünü ve sattığını belirtti. Bu nedenle, tüketicilerin pul biber alırken dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.



SAHTE PUL BİBER NASIL AYIRT EDİLİR?



Renk: Gerçek pul biber koyu kırmızı veya turuncu-kırmızı tonlarında olur. Parlak kırmızı renkler boya veya katkı maddesi içeriyor olabilir.



Koku: Kaliteli pul biber keskin ve yoğun bir kokuya sahiptir. Kimyasal katkı maddeleri kullanılan biberlerde bu koku ya zayıf olur ya da anormal derecede yoğun olabilir.



Tat: Doğal pul biber hafif acıdan güçlü acıya kadar değişir. Yapay katkılar içeren biberler ise tatsız olabilir.



Yağ Oranı: Kaliteli biberler, doğal yağlarından dolayı hafif parlak olur. Ancak aşırı yağlı veya kuru biberler, kalitesizdir.



Pul Yapısı: Pul biber iri ve ufak parçaların dengeli bir karışımından oluşur. Fazla ince çekilmiş biberler düşük kaliteli olabilir.



Katkı Maddesi Testi: Pul biberi suya atarak katkı maddesi olup olmadığını test edebilirsiniz. Kaliteli biber suyun üzerinde kalır ve hemen renk vermez. Katkı maddesi içerenler ise suyun rengini hızla değiştirir.



