Samanyolu Haber /Dünya / Domuz kalbi nakledilen hasta bir aydır hayatta /06 Şubat 2022 14:55

Domuz kalbi nakledilen hasta bir aydır hayatta

ABD'de yaklaşık bir ay önce domuz kalbi nakledilen David Bennett'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SHABER3.COM

ABD'de 7 Ocak tarihinde domuz kalbi nakledilen hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Maryland Üniversitesi sözcüsü Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada 57 yaşındaki David Bennett'in hayatta ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Berlin Hür Üniversitesi öğretim üyelerinden transplantasyon uzmanı Joachim Denner "Eğer Almanya'da insandan insana yapılan ilk kalp naklinin 24 saat bile başarılı olamadığı düşünülürse bir aylık hayatta kalma süresi zenotransplantasyonlar açısından dev bir başarı" yorumunu yaptı. Hayvandan insana yapılan organ nakillerine zenotransplantasyon deniyor. Joachim Denner'in verdiği bilgilere göre Almanya'da daha önce domuz kalbi nakledilen bir babun tam 195 gün hayatta kaldı ve bu süre şimdiye kadar geçilemedi.

Denner hastalarda hayati tehlikenin vücudun nakledilen organı kabul etmemesi nedeniyle oluştuğunu belirtti. "Bağışıklık sistemi bir bağışıklık yanıtı geliştirebilmek için belli bir süreye ihtiyaç duyuyor. Bu süre içerisinde (nakledilen) organa zarar verecek antikorlar ve bağışıklık hücreleri meydana geliyor" dedi.

Ölümcül bir kalp rahatsızlığı olan 57 yaşındaki David Bennett, genetik olarak değiştirilmiş bir domuz kalbi nakledilen ilk insan olmuştu. Deneysel olan uygulama beraberinde etik problemleri ve hayvan hakları konularını da gündeme getirmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Domuz kalbi nakledilen hasta bir aydır hayatta Sonraki Haber >>

Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü

Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü

Esnaf Saray iktidarına 'Elektrik sobası' fırlattı

Esnaf Saray iktidarına 'Elektrik sobası' fırlattı

Saadet Partisi, yeni videosunda TÜİK'le dalga geçti

Saadet Partisi, yeni videosunda TÜİK'le dalga geçti

Şahan Gökbakar'ın Oytun Erbaş taklidi viral oldu

Şahan Gökbakar'ın Oytun Erbaş taklidi viral oldu

AKP'ye muhalif avukatların ofislerinde 'Böcek' bulundu

AKP'ye muhalif avukatların ofislerinde 'Böcek' bulundu

AKtroller deşifre oldu

AKtroller deşifre oldu

Polis katili Süleyman Özışık, Baykal kaset kumpasıyla 171 masumu nasıl tutuklattı?

Polis katili Süleyman Özışık, Baykal kaset kumpasıyla 171 masumu nasıl tutuklattı?

Bir araya gelip helalleşmemiz lazım

Bir araya gelip helalleşmemiz lazım

Bunların hiçbiri oldu mu?

Bunların hiçbiri oldu mu?

Ümit Nağmeleri’nden Regaip Kandili’ne özel klip

Ümit Nağmeleri’nden Regaip Kandili’ne özel klip
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:29:22