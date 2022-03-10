Domuzdan insana ilk kalp naklinin yapıldığı kişi, 2 ay sonra öldü

Organ naklinde bir ilk: Genetiği değiştirilen domuzdaki böbrek insanda çalıştı





Hagerstown kasabasında yaşayan 57 yaşındaki Bennett'in ölüm nedeni henüz kesinleşmedi. 7 Ocak’ta naklin yapıldığı hastanın sağlık durumu son günlerde kötüleşmişti.Maryland Üniversitesi Hastanesi, Bennett’in vefatını doğrularken ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapmadı.Tıpta bir ilk: Genetiği değiştirilen domuzdaki kalp insanda çalıştı, hasta ölümden döndüHastane sözcüsü Deborah Kotz, ölüm saatinde tespit edilen belirli bir neden bulunmadığını, araştırmacıların Bennett’in ölümünü inceleyerek, araştırma sonuçlarını hakemli bir dergide yayımlayacaklarını kaydetti.ABD: Genetiği değiştirilmiş domuzda üretilen böbrekler ikinci kez başarıyla insana nakledildiKalp nakli ameliyatını yapan Dr. Bartley Griffith ise yaptığı açıklamada, Bennett’in sonuna kadar mücadele eden cesur bir hasta olduğunu, ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.Türler arası organ nakli uzmanı ve hastanın iyileşme sürecinde rol alan Dr. Muhammad Mohiuddin de yaptığı açıklamada, bağışıklık sistemi yeteri kadar bastırıldığında genetik olarak değiştirilmiş domuz kalbinin insan vücudunda iyi çalıştığını öğrendiklerini aktardı.Mohiuddin, türler arası organ nakli konusunda iyimser olduklarını ve klinik deneylerini sürdüreceklerini vurguladı.ABD'de bir yılda 41 bin organ nakli gerçekleştiKalp krizi geçmişi ve düzensiz kalp atışları nedeniyle insan kalbi nakledilemeyen Bennett’e 7 Ocak’ta, hücrelerinde aşırı hızlı organ reddinden sorumlu olan bir şekeri çıkarmak için gen düzenlemesi geçirmiş bir domuzun kalbi nakledilmişti. İlk defa yapılan ve deneysel olan ameliyattan 3 gün sonra hastanın durumunun iyi olduğu bildirilmişti.Geçen yıl eylülde New York'taki araştırmacılar, bu tür domuzların hayvandan insana nakiller için umut vaat edebileceğini öne süren bir deney yapmış, geçici olarak bir domuzun böbreğini ölen bir insan vücuduna yerleştirmiş ve çalışmaya başladığını gözlemlemişlerdi.ABD’de geçen yıl 3 bin 800’ü kalp olmak üzere 41 bin organ nakli ameliyatı gerçekleşti. Ülkede organ nakli için bekleyen hastaların sayısı 106 binin üzerinde.