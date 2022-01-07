‘Don’t Look Up’ Netflix’te tüm zamanların en çok izlenen 3. filmi oldu

Red Notice Bird Box Don’t Look Up Extraction The Irishman The Kissing Booth 2 The Unforgivable 6 Underground Spenser Confidential Enola Holmes

Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence başrolleri oynadığı Don’t Look Up, Netflix’teki ilk iki haftasında toplam 263 milyon 320 bin saat izlendi. Üçüncü sırasında yer alan Don’t Look Up ile listenin ikinci sırasında yer alan Bird Box arasındaki fark 18.3 milyon saat ve Don’t Look Up kolayca Bird Box’ın yerini alabilir.Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot’lu aksiyon komedisi Red Notice, çok kısa sürede Sandra Bullock’lu korku gerilim filmi Bird Box’u tahtından indirmiş ve en popüler filmler listesinin zirvesine yerleşmişti. Listenin ilk sırasında yer alan Red Notice’in toplam izlenmesi ise 364 milyon saatin üzerinde.Adam McKay’in, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothee Chalamet, Ariana Grande gibi yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çeken kara komedinin, Red Notice’i zirveden indirmesi çok zor görünmüyor.İşte 27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022 haftası itibariyle Netflix’in En Çok İzlenen 10 Filmi: