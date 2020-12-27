Donald Trump, eşi Melania Trump için isyan etti: Neden hiçbir dergi kapağı olmadı

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump First Lady iken onu kapağına taşımayan büyük dergileri eleştirdi.





Donald Trump, 25 Aralık’ta sağ görüşlü haber sitesi Breitbart’ın bir paylaşımını retweet’ledi. Bu paylaşımda “Moda basınındaki elitist züppeler, Amerikan tarihinin en zarif First Lady’sini 4 yıl boyunca kapaklarından uzak tuttu” sözleri yer alıyordu. Trump paylaşımında eşi hakkında “Tüm zamanların en iyisi" yorumunu yaptıktan daha sonra “Fake News” (Sahte Haberler) ifadelerini kullandı.





Melania Trump’ın 8 yıl boyunca Beyaz Saray’da ikamet eden selefi Michelle Obama ise, bu süre zarfında 12 kez dergilerin kapağına çıkmıştı. Barack Obama göreve başladıktan sonra 2009’da, 2012’de ve 2016 Kasım’ındaki seçimden sonra Melania Trump Beyaz Saray’a taşınmaya hazırlanırken olmak üzere bunlardan üçü, ABD’nin ünlü moda dergisi Vogue’daydı.







Daha önce bir manken olan Melania Trump, 2000’lerin başında British GQ, 2005 Şubat’ında Vogue gibi dergilerde kapakları süslemişti. Ancak First Lady rolüne büründüğü 4 yıl boyunca önde gelen hiçbir derginin kapağında yer almadı. Öte yandan, Vanity Fair Mexico’nun 2017 Şubat’ındaki baskısının kapağında yer alsa da bu fotoğraflar 2016 Nisan’ında GQ’da yayımlanan biyografisinden alınmıştı.





