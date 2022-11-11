Samanyolu Haber /Gündem / Trump, Florida Valisi DeSantis’i hedef aldı: 'Başkan adayı olursa bozguna uğrar' /11 Kasım 2022 13:37

Trump, Florida Valisi DeSantis’i hedef aldı: 'Başkan adayı olursa bozguna uğrar'

Donald Trump, ABD ara seçimlerinde büyük başarı elde eden ve 2024 başkan adaylığı konusunda ismi güçlenen Florida Valisi Ron DeSantis’i küçümseyici açıklamalarla açıkça hedef aldı.

Trump, Florida Valisi DeSantis’i hedef aldı: 'Başkan adayı olursa bozguna uğrar'


DeSantis’i ortalama bir siyasetçi olarak niteleyen Trump, başarının arkasında da kendisinin olduğunu savundu.

44 yaşındaki DeSantis, Florida valilik seçimini yaklaşık 20 puan farkla kazanarak Cumhuriyetçi Parti’nin yeni yıldızı oldu.

Trump ise parti içinde adaylık için ismi konuşulan DeSantis’i açıkça uyardı ve aday olmamasını istedi.

Uzun bir açıklama yapan Trump, olası rakibini ‘hafif siklet’ olarak niteledi ve ilk kez valilik yarışına girdiği 2017’de umutsuz bir halde kendisine başvurduğunu öne sürdü:

“Ron’un kamu oyu yoklamaları kötüydü, parası yoktu. Ancak ben onu desteklersem kazanabileceğini söyledi.

“Onun dökülen kampanyasını da ben düzelttim”

Trump sözlerinin devamında, aday olmayacağı açıklamasını duyurmayarak DeSantis’in ‘oyun oynadığını’ savundu.

Eski başkan, başkanlık yarışına girerse Florida Valisi’nin bozguna uğrayacağını da öne sürdü.

Bazı Trump yanlıları saf değiştiriyor

Donald Trump ara seçimler öncesi 15 Kasım tarihini işaret etmiş ve adaylık ilanı olacağı düşünülen “büyük bir açıklama” yapacağını söylemişti.

Ancak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin tahmin edilen başarıyı elde edememesi karşısında parti içinde birçok kişi sorumluluğu Trump’a yüklüyor.

2020 seçimlerini delilsiz şekilde hileli ilan eden Trump’ın desteklediği adaylar ya zorlanarak kazandı ya da kaybetti. 

Trump’a çok yakın isimler bile 15 Kasım’daki açıklamasını yeniden düşünmesi gerektiği çağrısını yapıyor.

Trump’ın eski danışmanı David Urban, New York Times gazetesine “Cumhuriyetçiler uçuruma kadar Trump’ı izledi” yorumunu yaptı.

Eski basın sözcüsü Kayleigh McEnany de Trump’ın açıklamayı “bekletmesi” gerektiğini savundu.

Florida Valisi DeSantis henüz Trump’ın çıkışına yanıt vermedi.
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