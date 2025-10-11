Donald Trump Gazze için Mısır'a gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki ateşkes sürecinin devam edeceğine inandığını belirterek, “Herkes savaştan yoruldu” dedi. Trump, Pazartesi günü Mısır’da düzenlenecek, dünya liderlerinin davetli olduğu törene katılacağını ve öncesinde Knesset’te (İsrail parlamentosu) konuşma yapacağını açıkladı.





“Ateşkes Tüm Dünya İçin İyi Oldu”





ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da ilaç fiyatlarının düşürülmesi konulu basın toplantısının ardından gazetecilerin Gazze’deki ateşkes gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, ateşkesin sadece İsrail ve Filistin için değil, tüm bölge ve dünya için “iyi bir şey” olduğunu vurgularken, Orta Doğu’da barışın tesis edileceğine olan inancını dile getirdi. Trump, “Sanırım (pazartesi) erken saatlerde Knesset’te konuşma yapacağım, sonra da Mısır’a gideceğim. Ayrıca dünyanın dört bir yanından birçok lider davet edildi” diye konuştu.





“Ateşkesin Devam Edeceğini Düşünüyorum”





Gazze’de uygulanmaya başlayan ateşkesin sadece İsrail ve Filistin için değil tüm bölge ülkeleri ve dünya için “iyi bir şey” olduğunu vurgulayan Trump, “Bu, Gazze’nin ötesinde bir şey. Gazze çok önemli ama bu Gazze’nin ötesinde bir şey. Bu Orta Doğu’da barış demek, bu çok güzel bir şey.” şeklinde konuştu.





Trump, ateşkesin devam edeceğinden emin olup olmadığı yönündeki soruya yanıt vererek, “Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum. Herkes savaştan yoruldu. Unutmayın, 7 Ekim korkunç bir gündü, 1200 kişi öldü ama Hamas da 58 bin kişi kaybetti. Bu büyük bir intikamdı. İnsanlar bunu anlıyor. Bence herkes savaştan yoruldu.” ifadelerini kullandı.





‘Arap Ülkeleri Sorumluluk Almaya Hazır’





İran ve Rusya gibi ülkelerin de Hamas-İsrail ateşkes sürecine pozitif katkı verdiklerini görmekten çok mutlu olduğunu dile getiren Trump, bu durumdan dolayı bölge barışı için umutlu olduklarını aktardı.