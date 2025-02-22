Donald Trump, Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı





DEĞİŞİM DEVAM EDECEK

ABD Başkanı Donald Trump, sürpriz bir kararla Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ı görevden alarak yerine emekli Hava Kuvvetleri Korgenerali Dan Caine'i aday gösterdi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Brown’a hizmetleri için teşekkür ederken, onun ülkeye 40 yılı aşkın süredir önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı. Brown için "seçkin bir lider" ifadesini kullanan Trump, kendisine ve ailesine iyi dileklerini sundu.Trump, yeni Genelkurmay Başkanı adayı olarak Dan "Razin" Caine'i seçtiğini duyurdu. Caine’in özellikle DEAŞ'la mücadelede önemli başarılar elde ettiğini belirten Trump, onu "başarılı bir pilot, ulusal güvenlik uzmanı ve önemli operasyonlar deneyimine sahip bir savaşçı" olarak nitelendirdi. Caine, son olarak Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) askeri işlerden sorumlu yardımcı direktör olarak görev yapmıştı.Trump yönetimi, ordunun üst kademesinde daha fazla değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Başkan Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth’e, üst düzey beş pozisyonda daha değişiklik yapılması için talimat verdiğini açıkladı. Savunma Bakanı Hegseth de yaptığı açıklamada Brown’a teşekkür ederken, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Oramiral Lisa Franchetti ve Hava Kuvvetleri İkinci Komutanı Orgeneral Jim Slife’ın da görevden alındığını duyurdu.Hegseth, Trump yönetiminin orduyu yeniden yapılandırarak "caydırma, savaşma ve zafer kazanma" misyonuna odaklanacağını belirtti. Franchetti, Trump tarafından görevden alınan ikinci üst düzey kadın askeri yetkili oldu. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanı Amiral Linda Fagan, Trump’ın göreve başlamasından bir gün sonra görevden alınmıştı. Öte yandan, Brown, ABD tarihinde Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan ikinci siyahi Amerikalı olarak kayıtlara geçmişti.